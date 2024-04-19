В Волгограде задержан дачник, пытавшийся заживо сжечь соседку

В Волгограде полицейскими задержан 57-летний мужчина, пытавшийся заживо сжечь соседку. Трагические события развернулись 18 апреля в одном из дачных товариществ на территории Тракторозаводского района.
- Фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения на почве личных неприязненных отношений облил 46-летнюю соседку легковоспламеняющейся жидкостью, после чего поджег женщину, используя зажигалку, - рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе регионального управления СК России.
Женщину удалось спасти лишь благодаря очевидцам, которые оперативно вызвали на место происшествия скорую помощь. В настоящее время волгоградка госпитализирована с множественными ожогами тела. Подозреваемый в нанесении женщине увечий задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ.