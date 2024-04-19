Грозу и пекло до +33 пообещали волгоградцам





В Волгоградской области сегодня, 19 апреля, обещают кратковременные дожди и грозы с усилением ветра до 15-20 метров в секунду. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, также осадки ожидаются и в ночь на 20 апреля. Днем грозу прогнозируют и в Волгограде. В Волгоградской области сегодня, 19 апреля, обещают кратковременные дожди и грозы с усилением ветра до 15-20 метров в секунду. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, также осадки ожидаются и в ночь на 20 апреля. Днем грозу прогнозируют и в Волгограде.

Несмотря на осадки, в регионе днем будет жарко. Сегодня – до +24 в областном центре и до +26 в других районах региона. При этом разница между дневными и ночными температурами будет по-прежнему заметной, что характерно для весны. Так, в ночь на 20 апреля столбик термометра может опуститься до +6. А вот в воскресенье, 21 апреля, в регион придет настоящая летняя жара. Местами температура воздуха поднимется до +33.