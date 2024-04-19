Грозу и пекло до +33 пообещали волгоградцам

Общество 19.04.2024 07:37
0
19.04.2024 07:37
В Волгоградской области сегодня, 19 апреля, обещают кратковременные дожди и грозы с усилением ветра до 15-20 метров в секунду. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, также осадки ожидаются и в ночь на 20 апреля. Днем грозу прогнозируют и в Волгограде.Несмотря на осадки, в регионе днем будет жарко. Сегодня – до +24 в областном центре и до +26 в других районах региона. При этом разница между дневными и ночными температурами будет по-прежнему заметной, что характерно для весны. Так, в ночь на 20 апреля столбик термометра может опуститься до +6. А вот в воскресенье, 21 апреля, в регион придет настоящая летняя жара. Местами температура воздуха поднимется до +33.
В Волгограде задержан дачник, пытавшийся заживо сжечь соседку19.04.2024 09:10
Общество 19.04.2024 09:10
Детсад на прогулке: в МБУ «Северное» выхаживают брошенных на улицах Волгограда щенков19.04.2024 07:58
Общество 19.04.2024 07:58
Конфискованные средства гигиены передали в Волгограде для бойцов СВО19.04.2024 06:22
Общество 19.04.2024 06:22
Волгоградка взыскала 254 тысячи за посылку с зубной пастой вместо элитных кремов18.04.2024 20:46
Общество 18.04.2024 20:46
Право на ветеранский статус в Волгоградской области получат две категории льготников18.04.2024 19:56
Общество 18.04.2024 19:56
В Волгограде перекроят границы территориального зонирования под филармонией18.04.2024 19:24
Общество 18.04.2024 19:24
Свинина или сом? Аналитики узнали, какой шашлык готовят в Волгограде18.04.2024 19:05
Общество 18.04.2024 19:05
Алеко и Дон Жуан уплывут на лайнере18.04.2024 17:37
Общество 18.04.2024 17:37
В Волгоградской области пройдет выставка однолетних цветов18.04.2024 16:58
Общество 18.04.2024 16:58
В Волгограде снова объявились поджигатели мусорных контейнеров18.04.2024 16:29
Общество 18.04.2024 16:29
Волгоградстат зафиксировал снижение цен на еду18.04.2024 15:54
Общество 18.04.2024 15:54
Волжанин потребовал с работодателя 500 тыс. рублей за травму на производстве18.04.2024 14:45
Общество 18.04.2024 14:45
В Волгограде на ликвидацию 12 свалок потратят 4,6 млн рублей18.04.2024 14:20
Общество 18.04.2024 14:20
«Уже 12 часов ждем аварийку»: в Волгограде оказалось некому устранить фекальный фонтан18.04.2024 11:54
Общество 18.04.2024 11:54
Пожар на острове Сарпинский в Волгограде тушили восемь часов18.04.2024 10:36
Общество 18.04.2024 10:36