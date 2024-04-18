Авиарейсы в полузатопленный Дубай возобновили в Волгограде

Общество 18.04.2024 08:15
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18.04.2024 08:15
Авиакомпания «Победа» не отменила рейс в Дубай, который на днях ушел под воду из-за проливного ливня. Как сообщает V102.RU со ссылкой на информацию волгоградского аэропорта, борт в ОАЭ сегодня, 18 апреля, вылетит из воздушной гавани города-героя в 10-55 ч. Самолет из Дубая приземлится в Волгограде сегодня в 20-45 ч.Ранее сообщалось, что 17 апреля авиакомпания Flydubai отменила рейсы на прилет и вылет из Волгограда. Это было связано с последствиями затопления мегаполиса. О том, что происходило в столице ОАЭ, рассказывали проживающие в Дубаи волгоградцы.
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