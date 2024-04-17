Один из двух рейсов из Дубая в Волгоград отменили из-за метеоусловий





Туристы из Волгограда, планировавшие оказаться дома вечером 17 апреля, не могут вылететь из Дубая из-за аномальных дождей в ОАЭ. Как сообщает V102.RU со ссылкой на международный аэропорт Волгограда, прилёт рейса авиакомпании Fly Dubai был отменён.

Согласно данным онлайн-табло, самолет из Дубая должен был прилететь в волгоградский аэропорт в 22:20. Также отменен и вылет из Волгограда в столицу ОАЭ, который был запланирован на 23:20.

При этом, завтрашний вылет самолета авиакомпании «Победа» пока остается актуальным. Прилет самолета российской авиакомпании в аэропорт Волгограда должен состояться в 20:45.

Напомним, ранее волгоградцы, которые проживают и работают в Дубае, поделились впечатлениями о потопе после сильнейшего ливня, который парализовал жизнь столицы ОАЭ.