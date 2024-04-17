«Ночевали в офисе»: волгоградцы сняли на видео последствия потопа в Дубае

Общество 17.04.2024 14:25
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17.04.2024 14:25
Волгоградцы, которые живут и работают в Дубае, поделились впечатлениями о потопе, который в буквальном смысле слова парализовал жизнь огромного города ОАЭ. Как рассказала V102.RU Анастасия, жительница Волгограда, уехавшая за границу два года назад, 16 апреля стало настоящим испытанием для жителей мегаполиса.- Мы с коллегами не смогли уехать домой после работы – пришлось оставаться в офисе. Метро залило, полузатопленные автомобили останавливались прямо на дороге и люди едва ли не вплавь выбирались на сушу. Но нам еще повезло, что мы остались в офисе. Многие были заблокированы прямо там, где их застал ливень – в торговых центрах, в офисах, в учреждениях. Я такое вижу первый раз. Были, конечно, сильные дожди, метро иногда закрывалось из-за подтопления. Но такое стало настоящим шоком не только для тех, кто живет здесь не так долго, но и для местных, - поделилась волгоградка.
Даже сегодня, 17 апреля, когда ливень прекратился, вода не ушла с улиц и трасс города.
- До сих пор на дорогах стоят полузатопленные автомобили. Передвигаться по городу по-прежнему сложно, - делится Анастасия.
Кроме того, не работают многие магазины, которые закрылись накануне в том числе и из-за затопления.
Между тем, проблемы возникли и у волгоградских туристов, которые сегодня в 22-20 ч. должны были вернуться из Дубая домой. На сайте волгоградского аэропорта появилась информация, что рейс отменен. Также не состоится вылет самолета из Волгограда в ОЭА, запланированный ближе к полуночи. Сообщается, что работа аэрогавани в Дубае до сих пор не восстановлена.
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