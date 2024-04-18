



В Волгоградской области специалисты отметили снижение числа грызунов на полях и зафиксировали отменную форму вредных клопов.

Так, по сведениям ФГБУ «Россельхозцентр» по Волгоградской области, из обследованных 183 тыс. гектаров в весенний период заселение грызунами выявлено на площади 4,6 тыс. гектаров. Средняя численность составила 13 норок на гектар.

Сообщается, что на снижение популяции повлияла переувлажненная почва в местах таяния корки льда и дождь. Несмотря на это, теплая устойчивая погода и наличие кормовой базы могут благоприятно сказаться для жизнедеятельности грызунов.

Также специалистами отмечено в южных районах региона начало перелета клопа вредная черепашка на посевы озимых. После зимовки вредитель вышел в хорошем физиологическом состоянии - средний вес клопов составил 120 мг. По прогнозу, в конце второй декады апреля ожидается массовый перелет вредителя на посевы озимых культур.