Общество

В Волгоградской области провели перепись вредных черепашек и мышиных норок

Общество 18.04.2024 09:46
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18.04.2024 09:46


В Волгоградской области специалисты отметили снижение числа грызунов на полях и зафиксировали отменную форму вредных клопов. 

Так, по сведениям ФГБУ «Россельхозцентр» по Волгоградской области, из обследованных 183 тыс. гектаров в весенний период заселение грызунами выявлено на площади 4,6 тыс. гектаров. Средняя численность составила 13 норок на гектар. 

Сообщается, что на снижение популяции повлияла переувлажненная почва в местах таяния корки льда и дождь. Несмотря на это, теплая устойчивая погода и наличие кормовой базы могут благоприятно сказаться для жизнедеятельности грызунов.  

Также специалистами отмечено в южных районах региона начало перелета клопа вредная черепашка на посевы озимых. После зимовки вредитель вышел в хорошем физиологическом состоянии - средний вес клопов составил 120 мг. По прогнозу, в конце второй декады апреля ожидается массовый перелет вредителя на посевы озимых культур.

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