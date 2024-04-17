Волгоградские аграрии крепко взялись за борону





В Волгоградской области аграрии готовятся к активной фазе весенней полевой кампании. По информации регионального сельхозкомитета, бронование зяби и посевов озимых культур проведено на площади 1298,9 тыс. гектаров, подкормка озимых ведется с первой декады марта.

– Из общей посевной площади 1635,3 тыс. гектаров на текущий момент в Волгоградской области подкормлено минеральными удобрениями 1145,5 тыс. гектаров (71%), – сообщают промежуточные итоги работы, стартовавшей в первый весенний месяц, – озимые планируется обеспечить подкормкой в полном объеме.

В профильном комитете напоминают также, что по итогам 2023 года минеральных удобрений было внесено 130 тысяч тонн (на каждый гектар – 39,5 кг в действующем веществе. Благодаря этому, уверены специалисты, в прошлом году в Волгоградской области урожайность зерновых была увеличена в 1,8 раза к уровню 2013 года. С одного гектара в регионе было собрано в среднем 30,1 центнера зерновых.

– В целом за последние 10 лет внесение минеральных удобрений в Волгоградской области выросло почти в три раза, – уточняют в администрации Волгоградской области. – В 2024 году сельхозтоваропроизводители запланировали нарастить достигнутые показатели по внесению минеральных удобрений до 139,9 тысячи тонн в действующем веществе.