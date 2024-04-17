Волгоградку оштрафовали на 2 тысячи за запрещенную символику в Telegram

Общество 17.04.2024 12:13
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17.04.2024 12:13
За пропаганду нацистской символики 20-летняя волгоградка привлечена к административной ответственности. Как сообщили V102.RU в пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, девушка опубликовала в Telegram-канале изображение, содержащее символику нацисткой Германии.В совершении административного правонарушения волгоградка раскаялась и вину признала. Краснооктябрьский районный суд оштрафовал ее на 2 тысячи рублей.
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