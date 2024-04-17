Общество

Волгоградку оштрафовали на 2 тысячи за запрещенную символику в Telegram

Общество 17.04.2024 12:13
0
17.04.2024 12:13


За пропаганду нацистской символики 20-летняя волгоградка привлечена к административной ответственности. Как сообщили V102.RU в пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, девушка опубликовала  в Telegram-канале изображение, содержащее символику нацисткой Германии.
В совершении административного правонарушения волгоградка раскаялась и вину признала. Краснооктябрьский районный суд оштрафовал ее на 2 тысячи рублей.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
17.04.2024 14:25
Общество 17.04.2024 14:25
Комментарии

0
Далее
Общество
17.04.2024 14:17
Общество 17.04.2024 14:17
Комментарии

0
Далее
Общество
17.04.2024 13:45
Общество 17.04.2024 13:45
Комментарии

0
Далее
Общество
17.04.2024 13:13
Общество 17.04.2024 13:13
Комментарии

0
Далее
Общество
17.04.2024 12:42
Общество 17.04.2024 12:42
Комментарии

0
Далее
Общество
17.04.2024 12:36
Общество 17.04.2024 12:36
Комментарии 0

0
Далее
Общество
17.04.2024 12:30
Общество 17.04.2024 12:30
Комментарии

0
Далее
Общество
17.04.2024 10:43
Общество 17.04.2024 10:43
Комментарии

0
Далее
Общество
17.04.2024 10:38
Общество 17.04.2024 10:38
Комментарии

0
Далее
Общество
17.04.2024 09:46
Общество 17.04.2024 09:46
Комментарии 0

0
Далее
Общество
17.04.2024 08:26
Общество 17.04.2024 08:26
Комментарии

0
Далее
Общество
16.04.2024 20:41
Общество 16.04.2024 20:41
Комментарии

0
Далее
Общество
16.04.2024 20:12
Общество 16.04.2024 20:12
Комментарии

0
Далее
Общество
16.04.2024 17:50
Общество 16.04.2024 17:50
Комментарии

0
Далее
Общество
16.04.2024 17:31
Общество 16.04.2024 17:31
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:25
«Ночевали в офисе»: волгоградцы сняли на видео последствия потопа в ДубаиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:17
В центре Волгограда расцветает Иудино деревоСмотреть фотографии
13:45
Прощай, рыбалка: на Волжской ГЭС открыли водосливную плотинуСмотреть фотографии
13:24
В Волжском на улице Мира провалился тротуар из-за гидроудараСмотреть фотографииCмотреть видео
13:13
Волгоградское предприятие выпустило 120 кг «бессмертного» окорокаСмотреть фотографии
13:07
Допустимую концентрацию наливаек рассчитают в ГосдумеСмотреть фотографии
12:42
Волгоградские аграрии крепко взялись за боронуСмотреть фотографии
12:36
«Единая Россия»: в марафоне «Сила России» примут участие жители всех регионовСмотреть фотографии
12:30
Под Волгоградом из-за паводка удлиняют понтонный мост между поселкамиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:13
Волгоградку оштрафовали на 2 тысячи за запрещенную символику в TelegramСмотреть фотографии
12:03
Сотрудница пункта выдачи в Волгограде «обула» Wildberries на 100 тыс. рублейСмотреть фотографии
11:43
В Волгограде сотрудник органа опеки «продал» многодетной матери детей за 40 тысячСмотреть фотографииCмотреть видео
11:42
Рыбак бесследно исчез на Дону в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:43
Ветхий мост в Волгоградской области отремонтируют за 85,5 млн рублейСмотреть фотографии
10:38
В центре Волгограда отремонтируют 4 уличных туалетаСмотреть фотографии
10:19
На трассе Волгоград-Луганск четыре человека пострадали из-за выезда «УАЗа» на встречкуСмотреть фотографии
09:46
Энергетики опровергли мифы о переходе дачников на прямые договора энергоснабженияСмотреть фотографии
09:25
Прикинулись овцами: под Волгоградом накрыли три майнинговые фермыСмотреть фотографии
08:26
В Волгоград вернули летучих мышей после лечения в московском зоопаркеСмотреть фотографии
06:24
Лесничество в Волгоградской области провалило госзадание по валежнику и сухостоюСмотреть фотографии
21:38
Под Волгоградом осудили фермера за пролитую кровь на полях «Дяди Вани»Смотреть фотографии
21:21
В матче «Каустика» и «Саратова» забросили 60 мячейСмотреть фотографии
20:41
Минобороны наградило волгоградского военного священника Сергия ПоповаСмотреть фотографии
20:12
В Волгограде внедрили контроль за тандемами лихачей на электросамокатахСмотреть фотографии
19:39
Депутаты и общественники обсудили экологическую стратегию Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:05
Темпы жилищного строительства в Волгоградской области побили новый рекордСмотреть фотографии
17:57
В Волгограде произошел пожар в девятиэтажке на Семи ветрахСмотреть фотографииCмотреть видео
17:50
В Волгоградской области школьники осваивают управление дронамиСмотреть фотографии
17:31
Жара до +30 и ураган: погода приготовила новый сюрприз волгоградцамСмотреть фотографии
16:57
В Волгоградской области ИИ поможет терапевтам определиться с диагнозомСмотреть фотографии
 