«Единая Россия»: в марафоне «Сила России» примут участие жители всех регионов





Старт подготовке летнего спортивного марафона «Сила России» дала «Единая Россия» во время видеоконференции с регионами и советами сторонников. Мероприятия марафона пройдут с 1 июня по 10 августа, сообщает сайт ER.ru.

По словам председателя центрального совета сторонников партии, депутата Госдумы Ольги Занко, многие мероприятия будут иметь тематический характер и пройдут в несколько летних праздников, среди которых День защиты детей, День России, День семьи любви и верности и, конечно, День физкультурника. Среди традиционных мероприятий марафона Ольга Занко отметила спортивные фестивали для семей, зарядки с чемпионами, турниры по командным видам спорта.

– Каждый регион может разнообразить мероприятия, сделать акцент на традиционных национальных спортивных играх, – подчеркнула спикер.

Она также напомнила, что при проведении зимнего этапа марафона «Единая Россия» при участии советов сторонников партии организовала почти 5 тысяч тренировок, в которых приняли участие более 200 тысяч человек по всей стране, в том числе дети и их родители, студенты, спортсмены, члены семей мобилизованных и военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Свыше 3 тысяч НКО были привлечены к проведению марафона.

Мероприятия прошли в несколько этапов: лыжные выходные, неделя спорта на коньках, неделя женского здоровья, семейная спортивная Масленица. Наибольшее количество участников спортивных мероприятий собрали Московская область, Свердловская область, Нижегородская область, Республика Башкортостан и Санкт-Петербург.

– Спорт всегда есть и будет востребован. Мы помогаем сделать его доступным каждому. Считаю, что такой проект должен продолжаться. Ведь приобщая людей к спорту, пропагандируя здоровый образ жизни среди молодёжи, мы укрепляем нашу страну, – подчеркнул председатель оргкомитета «Силы России», сенатор, Герой России Александр Карелин.

Как отметил председатель регионального совета сторонников «Единой России» Александр Носов, жители Волгоградской области очень активно приняли участие в зимнем спортивном марафоне «Сила России».

– 45 площадок, 46 мероприятий, более 1000 участников всех возрастов, в том числе людей с ОВЗ: таков итог всероссийского зимнего спортивного марафона «Сила России» в Волгоградской области. Были задействованы открытые и закрытые площадки: ФОКи, спортзалы, городские общественные пространства. Прошли разнообразные спортивные мероприятия: волейбол, баскетбол, хоккей, лыжный спорт, катание на коньках, сдача норм ГТО, спортивно-масленичные мероприятия, киберспорт. В числе самых примечательных – пулевая стрельба при поддержке ДОСААФ России, зимняя рыбная ловля, соревнования среди инвалидов с нарушением слуха по дартсу, настольному теннису, шашкам, шахматам, – отметил Александр Носов. – Большой интерес вызвал «Моржеран» – закал-забег на 1500-3000 метров и заплыв на 30-60 метров под открытым небом. Прошли мероприятия с участием известных волгоградских спортсменов: мастер-класс по армрестлингу с Николаем Колесниченко – семикратным чемпионом России, чемпионом Европы, мастер-класс по спортивному ориентированию с мастером спорта России Василием Цыбановым.





Фото ER.ru.