В Волжском 16 апреля отключат горячую воду

Общество 16.04.2024 08:11
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16.04.2024 08:11
В Волжском Волгоградской области сегодня, 16 апреля, отключат горячую воду. Как сообщили V102.RU в администрации городского округа, отключение запланировано на 12-00 ч. Временные неудобства жителям города придется терпеть до 16-00 ч. 18 апреля.Прекращение подачи ресурса связано с проведением работ по опрессовке сетей теплоснабжения, которые проводятся традиционно после окончания отопительного сезона.
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