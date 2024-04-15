Чиновник из администрации региона удачно порыбачил под Волгоградом





Команда председателя комитета физической культуры и спорта Волгоградской области Владимира Попкова заняла первое место в соревнованиях по ловле спиннингом с лодки и берега «Донские традиции», который состоялся в Калачевском районе в парк-отеле «Клево» 13 апреля. Как сообщили V102.RU в облкомспорте, победителям удалось выловить почти 6 кг рыбы. Второе место досталось Александру Соломатину и его семье с добычей на 4 кг 625 гр, а третье - Дмитрию Бондаренко, чей улов составил 3 кг 445 гр. Команда председателя комитета физической культуры и спорта Волгоградской области Владимира Попкова заняла первое место в соревнованиях по ловле спиннингом с лодки и берега «Донские традиции», который состоялся в Калачевском районе в парк-отеле «Клево» 13 апреля. Как сообщили V102.RU в облкомспорте, победителям удалось выловить почти 6 кг рыбы. Второе место досталось Александру Соломатину и его семье с добычей на 4 кг 625 гр, а третье - Дмитрию Бондаренко, чей улов составил 3 кг 445 гр.





Рыболовный фестиваль проводится в регионе уже не в первый раз. На этот раз свои навыки показали порядка 20 участников – начинающие рыбаки и опытные мастера промысла, мужчины, женщины, семейные пары.

Были учреждены и дополнительные номинации - награды достались двум самым юным участникам и самому перспективному рыбаку, лучшей семейной паре и рыбачке. Даже ловцу, который не поймал ни одной рыбы, вручили грамоту «За волю к победе». Кроме того, призы получила команда, выловившая единственного хищника – судака весом 525 гр.



Рыболовный фестиваль проводится в регионе уже не в первый раз. На этот раз свои навыки показали порядка 20 участников – начинающие рыбаки и опытные мастера промысла, мужчины, женщины, семейные пары.Были учреждены и дополнительные номинации - награды достались двум самым юным участникам и самому перспективному рыбаку, лучшей семейной паре и рыбачке. Даже ловцу, который не поймал ни одной рыбы, вручили грамоту «За волю к победе». Кроме того, призы получила команда, выловившая единственного хищника – судака весом 525 гр.

Помимо рыбной ловли, участники фестиваля могли покататься на самокатах и велосипедах, поиграть в бильярд и пострелять в интерактивном тире, а после торжественного награждения всех ждал праздничный обед со свежей и горячей донской ухой. День закончился высадкой 100 именных сосен в парке-отеле и возложением цветов к памятнику героям Гражданской и Великой Отечественной войны в х. Рюмино-Красноярский. Помимо рыбной ловли, участники фестиваля могли покататься на самокатах и велосипедах, поиграть в бильярд и пострелять в интерактивном тире, а после торжественного награждения всех ждал праздничный обед со свежей и горячей донской ухой. День закончился высадкой 100 именных сосен в парке-отеле и возложением цветов к памятнику героям Гражданской и Великой Отечественной войны в х. Рюмино-Красноярский.

Фото облкомспорта VK.com