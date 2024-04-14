В Волгограде построят ФОК для реабилитации людей с ограниченными возможностями





В ближайшие несколько лет в Дзержинском районе Волгограда должен появиться новый физкультурно-оздоровительный комплекс по адаптивным видам спорта. Сооружение разместится на территории Жилгородка, на пустыре вблизи остановки общественного транспорта «Восточно-Казахстанская улица».

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Госзакупки, накануне было объявлено о поиске подрядчика для проектирования объекта. Заказчиком работ выступает ГАУ «Спортивная школа по адаптивным видам спорта». Новое учреждение будет оснащено всем необходимым для реабилитации и социализации людей с ограниченными возможностями. Кроме того, в ФОКе будет предусмотрена возможность для кратковременного проживания граждан.

Отметим, на проектирование объекта было выделено из бюджета 17,9 млн рублей. Заявки на участие в открытом аукционе будут приниматься до 5 мая. Проектно-сметная документация должна быть передана спортивной школе до конца 2024 года.