В Волгограде вывезли 500 тонн мусора с незаконных свалок





В Волгограде в рамках месячника по благоустройству городских территорий вывезли больше 500 тонн мусора с 15 несанкционированных свалок в шести районах. Так, например, горы мусора были убраны в Тракторозаводском, Дзержинском, Ворошиловского, Советском, Кировском и Красноармейском районах.

По информации мэрии, от отходов в городе расчистили наконец улицы Космонавтов, Московскую, Большоую, Ртищева, Медвежьегорскую, переулок Тепличный, а также территории поселка Веселая балка и многие другие. Кроме этого, в ходе месячника было очищено свыше 15 кв. км парков, скверов, дворов, а также около 290 км дорог.

Как подчеркнули в администрации, свалки образуются из-за недобросовестных горожан, которые начинают свозить бытовые и строительные отходы в в непредназначенные для этого места. Коммунальные службы призывают волгоградцев бережно относиться к землям общего пользования и не допускать их захламления.