Волгоградец будет поставлять сверхлегкие самолеты в Камбоджу





Предприниматель из города Суровикино Волгоградской области Юрий Плюшкин подписал контракт на поставку наборов для сборки сверхлегких самолетов в Юго-Восточную Азию. По данным областной администрации, компания ООО «Кедр» поставит в Камбоджу четыре кит-набора планера самолетов собственного производства.

Как рассказал предприниматель, детали летательного аппарата, предназначенного для обучения управления самолетом и обработки небольших сельхозугодий, изготовлены из дюралюминия и стеклопластика. Набор волгоградского производства достаточно прост в сборке.

Помогли в подписании контракта, подготовке документации для службы по техническому и экспортному контролю, в оформлении бумаг для прохождения таможенных процедур Юрию Плюшкину региональный Центр поддержки экспорта. Деловые отношения для выхода на зарубежный рынок у предпринимателя с центром завязались еще в 2019 году, когда Юрию принял участие в международной аэрокосмической выставке «МАКС».



Фото: администрация Волгоградской области