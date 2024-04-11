В ТРК Волгограда после теракта в «Крокусе» провело учения МЧС

В Волгограде 11 апреля сотрудники МЧС России провели масштабные пожарно-тактические учения в ТРК «Мармелад» в Дзержинском районе. Как сообщает V102.RU, к 6 утра к торгово-развлекательному комплексу съехались 25 единиц техники МЧС и более 100 человек личного состава.





В ходе смоделированной ситуации спасатели отработали алгоритм действий при крупном возгорании. По сценарию, пожар произошел в результате короткого замыкания электропроводки в одном из кинозалов на втором этаже ТРК. Спасателям необходимо было провести быструю эвакуацию людей из здания – при полной заполняемости в в кинотеатре одновременно может находиться до 1600 человек.

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области, огнеборцы регионального МЧС в ходе учений показали высокий профессионализм. Благодаря слаженной работе, спасателям удалось в короткие сроки эвакуировать условных пострадавших и потушить возгорание.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области