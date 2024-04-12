В Волгограде оборудуют 6 новых остановок на линии СТ по 12 млн за каждую





В Волгограде оборудуют остановочные площадки с павильонами на линии скоростного трамвая. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов, новые остановки появятся на участке от остановки «Площадь Возрождения» до «ТРК Европа» включительно.



На проведение работ выделено 72 миллиона рублей, которые освоит ООО СК «Паркстрой». Новые площадки и павильоны должны установить до сентября 2024 года.



Напомним, волгоградцы неоднократно жаловались на некомфортные площадки на остановках скоростного трамвая. Пик неудобств пришелся на окончание ремонта части линии СТ. При этом на некоторых остановках скоростного трамвая, например, рядом с Волгоград Ареной, до сих пор негде укрыться от дождя и ветра.

Ранее сообщалось о том, что еще один участок скоростного трамвая закроется на реконструкцию. Речь идет об отрезке от 39-ой Гвардейской до ул. Землянского. Пока дату начала реконструкции в администрации Волгограда не называют.