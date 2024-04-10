После летнего зноя волгоградцев ждут дожди и резкое похолодание

В Волгоградской области после череды по-настоящему летних дней грядет очередное похолодание. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, днем температура не поднимется выше +20º вместо уже ставших привычными +28º, а ночью упадет до +8º.

— Если 11 и 12 апреля по региону дневные температурные значения составят +23...+28º, то уже в первый выходной — в субботу, 13 апреля — ночью за окном +8…+13º, днем +16...+21º. В ночные и утренние часы местами пройдут кратковременные дожди. Днем осадки маловероятны. Ветер западного направления 9-14 м/с, — рассказали в областном гидрометцентре.

В Волгограде после двух сухих и солнечных дней 11 и 12 апреля, когда днем столбики термометров покажут от +25 до +27 градусов, в субботу ночью и утром вероятен небольшой дождь.

— Днем 13 апреля осадки не прогнозируются. Ветер западный 9-14 м/с. В ночной период в городе-герое +11…+13º, после обеда +19...+21º, — добавили волгоградские синоптики.

Фото: архив ИА «Высота 102»