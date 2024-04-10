Общество

После летнего зноя волгоградцев ждут дожди и резкое похолодание

Общество 10.04.2024 21:03
0
10.04.2024 21:03

 

В Волгоградской области после череды по-настоящему летних дней грядет очередное похолодание. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, днем температура не поднимется выше +20º вместо уже ставших привычными +28º, а ночью упадет до +8º. 

— Если 11 и 12 апреля по региону дневные температурные значения составят +23...+28º, то уже в первый выходной — в субботу, 13 апреля — ночью за окном +8…+13º, днем +16...+21º. В ночные и утренние часы местами пройдут кратковременные дожди. Днем осадки маловероятны. Ветер западного направления 9-14 м/с, — рассказали в областном гидрометцентре. 

В Волгограде после двух сухих и солнечных дней 11 и 12 апреля, когда днем столбики термометров покажут от +25 до +27 градусов, в субботу ночью и утром вероятен небольшой дождь. 

— Днем 13 апреля осадки не прогнозируются. Ветер западный 9-14 м/с. В ночной период в городе-герое +11…+13º, после обеда +19...+21º, — добавили волгоградские синоптики. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
10.04.2024 20:30
Общество 10.04.2024 20:30
Комментарии

0
Далее
Общество
10.04.2024 18:31
Общество 10.04.2024 18:31
Комментарии

0
Далее
Общество
10.04.2024 18:28
Общество 10.04.2024 18:28
Комментарии

0
Далее
Общество
10.04.2024 18:22
Общество 10.04.2024 18:22
Комментарии

0
Далее
Общество
10.04.2024 17:30
Общество 10.04.2024 17:30
Комментарии

0
Далее
Общество
10.04.2024 16:53
Общество 10.04.2024 16:53
Комментарии

0
Далее
Общество
10.04.2024 16:12
Общество 10.04.2024 16:12
Комментарии 0

0
Далее
Общество
10.04.2024 16:04
Общество 10.04.2024 16:04
Комментарии

0
Далее
Общество
10.04.2024 15:50
Общество 10.04.2024 15:50
Комментарии

0
Далее
Общество
10.04.2024 15:25
Общество 10.04.2024 15:25
Комментарии

0
Далее
Общество
10.04.2024 13:25
Общество 10.04.2024 13:25
Комментарии

0
Далее
Общество
10.04.2024 12:26
Общество 10.04.2024 12:26
Комментарии

0
Далее
Общество
10.04.2024 12:02
Общество 10.04.2024 12:02
Комментарии

0
Далее
Общество
10.04.2024 11:51
Общество 10.04.2024 11:51
Комментарии

0
Далее
Общество
10.04.2024 11:23
Общество 10.04.2024 11:23
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:39
ЦБ РФ озвучил шесть мер по борьбе с бедностьюСмотреть фотографии
21:03
После летнего зноя волгоградцев ждут дожди и резкое похолоданиеСмотреть фотографии
20:30
В хуторе под Волгоградом ввели карантин из-за бешеной собакиСмотреть фотографии
20:04
Упрямую самогонщицу осудили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:28
В Волго-Ахтубинской пойме в иномарке обнаружили труп мужчиныСмотреть фотографии
18:31
Волгоградца осудили за расклейку стикеров с нацистской символикойСмотреть фотографии
18:28
Аудиторы проверят траты фонда капремонта в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:22
В Волгограде суд обязал администрацию оборудовать остановку на ул. им. РокоссовскогоСмотреть фотографии
17:30
Суд под Волгоградом признал погибшим пропавшего без вести участника СВОСмотреть фотографии
16:53
Росгидромет зафиксировал подъем уровня воды в двух реках Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:50
В Волгоградской области обновили еще одну поликлинику при ЦРБСмотреть фотографии
16:37
В поле под Волгоградом нашли авиабомбу времен ВОВСмотреть фотографии
16:19
Саратовские власти после теракта в «Крокусе» думают над санкциями для иностранцевСмотреть фотографии
16:12
В Волгоградской области стартовал предварительный онлайн-отбор в ГИТИССмотреть фотографии
16:04
Центральный суд Волгограда арестовал главу Елани Александра ГугучкинаСмотреть фотографии
15:50
В Росводресурсах рассказали, когда ждать пикового разлива ВолгиСмотреть фотографии
15:45
В Волгограде гражданину Китая спасли кисти рукСмотреть фотографии
15:43
Участников СВО освободили от процентов за период кредитных каникулСмотреть фотографии
15:25
На трассе Волгоград - Луганск ввели реверсивный режимСмотреть фотографии
13:48
В Волгограде задержали группу лжегазовщиковСмотреть фотографииCмотреть видео
13:30
Волгоградцы предпочли восстановленные iPhone другим брендамСмотреть фотографии
13:25
Волгоградцев предупредили о скоплении пожарных машин у ТРК «Мармелад»Смотреть фотографии
12:50
«Сторож боялся, что его сожгут»: в Волгограде налетчики подкинули в СНТ козу с перерезанным горломСмотреть фотографииCмотреть видео
12:26
Власти Дубовки пообещали вызволить городское поселение из сумракаСмотреть фотографии
12:02
Проект реконструкции ЦКЗ Волгограда прошел экспертизуСмотреть фотографии
11:51
В Волгоградской области вводят запрет на движение грузовиков в жаруСмотреть фотографии
11:23
Мэрия Волгограда заплатит 30 тыс. рублей за нападение собаки на ребенкаСмотреть фотографии
11:10
Кабмин утвердил льготы для добровольцев РосгвардииСмотреть фотографии
10:40
В Волгограде не собираются отменять концерт группы «Любэ»Смотреть фотографии
10:38
«Прям сигналки у машин сработали»: волгоградцев напугал похожий на взрыв звук в центре городаСмотреть фотографии
 