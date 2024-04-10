Общество

Волгоградцы пожаловались на дороговизну переправы на Сарпинский

Общество 10.04.2024 07:49
0
10.04.2024 07:49


Волгоградцы, чьи дачи расположены на острове Сарпинский, пожаловались на высокую стоимость перевозок на грузовом пароме. Как рассказали обратившиеся в редакцию V102.RU жители,  возможность добраться с одного берега на другой стоит от 800 до 1200 рублей в один конец в зависимости от грузоподъемности транспорта.
- Откуда берутся такие цены? Переправа через Дон гораздо дешевле. К тому же с людей только деньги берут, никакой инфраструктуры не обустраивают – что на одном берегу Волги, что на другом нет нормальных подъездов, - высказывают претензии волгоградцы.
По словам волгоградцев, из-за дороговизны грузовой переправы людям проблематично делать ремонт на дачах и в своих домах – на острове расположен также ряд хуторов.
- Мало того, билеты на пароме дают только тогда, когда люди потребуют, - утверждают люди. – Может, они прибыль от таких тарифов скрывают?
Обращения горожан  в администрацию Кировского района с просьбой проверить ценообразование на грузовой паром ни к чему не привели.
- Чиновники только руками разводят – что вы, мол,  хотите, паром частный, частник и устанавливает тарифы, - продолжают собеседники информагентства.
В администрации Волгограда позицию районных чиновников подтвердили.
- Паромная переправа в Кировском районе является объектом частной собственности. В соответствии с действующим законодательством муниципалитету запрещено вмешиваться в деятельность коммерческой организации, в т.ч. в вопросы ценообразования услуг и вопросы расходования получаемой прибыли, - говорится в комментарии мэрии.
К слову, волгоградцы сообщили также и о подорожании поездок на Сарпинский на теплоходе. Так, если раньше билет на речной рейс от Руднева до Сарпинского стоил 65 рублей, то недавно стоимость выросла до 67 рублей.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
10.04.2024 09:54
Общество 10.04.2024 09:54
Комментарии

0
Далее
Общество
10.04.2024 09:48
Общество 10.04.2024 09:48
Комментарии

0
Далее
Общество
10.04.2024 09:31
Общество 10.04.2024 09:31
Комментарии

0
Далее
Общество
10.04.2024 09:25
Общество 10.04.2024 09:25
Комментарии

0
Далее
Общество
10.04.2024 09:17
Общество 10.04.2024 09:17
Комментарии

0
Далее
Общество
10.04.2024 08:12
Общество 10.04.2024 08:12
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2024 20:48
Общество 09.04.2024 20:48
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2024 20:30
Общество 09.04.2024 20:30
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2024 18:54
Общество 09.04.2024 18:54
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2024 18:11
Общество 09.04.2024 18:11
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2024 17:55
Общество 09.04.2024 17:55
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2024 17:38
Общество 09.04.2024 17:38
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2024 16:36
Общество 09.04.2024 16:36
Комментарии 0

0
Далее
Общество
09.04.2024 16:34
Общество 09.04.2024 16:34
Комментарии

0
Далее
Общество
09.04.2024 14:53
Общество 09.04.2024 14:53
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

09:54
Юные спортсмены из Белгорода приехали на сборы в ВолгоградСмотреть фотографии
09:48
В ЦПКиО Волгограда водный сезон открыли розовые фламингоСмотреть фотографии
09:31
Поражающий почки вирус впервые в этом году выявлен в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:25
Скрученный пробег и два ДТП: волгоградка заявила об афере автосалонаСмотреть фотографии
09:17
В Волгограде больше суток ищут пенсионерку с провалами в памятиСмотреть фотографии
08:58
Тело унес Дон: стали известны обстоятельства гибели пенсионерки под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:12
Все выше и выше: жара в Волгоградской области усилится до +28Смотреть фотографии
07:49
Волгоградцы пожаловались на дороговизну переправы на СарпинскийСмотреть фотографии
06:33
В Волгоградской области определили опасные для лесных прогулок дниСмотреть фотографии
21:36
В Волгоградской области нашли останки пропавшей осенью пенсионеркиСмотреть фотографии
21:06
Пилоты самолета Санкт-Петербург-Волгоград на 20 минут пропали для диспетчераСмотреть фотографии
20:48
Депутаты Волгоградской облдумы переобулись в кроссовкиСмотреть фотографии
20:30
Дополнительный поезд Саратов-Волгоград назначили на 12 апреляСмотреть фотографии
20:09
Волгоградские врачи пересадили онкобольной ее почкуСмотреть фотографии
19:46
«Мы уехали на полчаса»: под Волгоградом сгорел дом с бабушкойСмотреть фотографии
19:18
Иностранец-нелегал пытался откупиться от полицейского на ж/д вокзале в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:54
Старейший ДК имени Гагарина в Волгограде готовятся закрыть по требованию МЧССмотреть фотографии
18:24
Глава фирмы из Тамбова попался на хищении 100 млн рублей при капремонте в Волгограде и МихайловкеСмотреть фотографии
18:11
В Волгограде водителям, строителям и менеджерам пообещали богатое будущееСмотреть фотографии
17:55
Почти тонну подозрительных свиных тушек обнаружили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:38
Видел Хасбулатова и Руцкого: исторический зал облисполкома и обкома КПСС обновят в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:37
«Чуть не сбил пешеходов»: в Волгограде дрифтера на белом Mercedes лишают правСмотреть фотографииCмотреть видео
16:36
В премьере «Евгений Онегин» «зашифровали» картинную галерею психологических портретовСмотреть фотографии
16:34
Всем знать не обязательно: депутаты Волгоградской облдумы скрытно отчитались о доходахСмотреть фотографии
15:45
Директор «Бургеоком» и его зам идут под суд за неуплату налогов на 90 млн и хищение 20 млн рублейСмотреть фотографии
15:38
Вклад «Доход» Банка Уралсиб вошел в топ-10 лучших долгосрочных вкладовСмотреть фотографии
14:53
Застрявший под мостом большегруз перегородил дорогу в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
13:18
Чиновников обязали наладить подачу питьевой воды в 9 селах Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:04
«Еще и драка была»: в Волжском разразился скандал из-за высаженных из автобуса детейСмотреть фотографииCмотреть видео
12:35
На Гремячинском ГОКе успешно внедряют рацпредложения сотрудниковСмотреть фотографии
 