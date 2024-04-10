Волгоградцы пожаловались на дороговизну переправы на Сарпинский

Волгоградцы, чьи дачи расположены на острове Сарпинский, пожаловались на высокую стоимость перевозок на грузовом пароме. Как рассказали обратившиеся в редакцию V102.RU жители, возможность добраться с одного берега на другой стоит от 800 до 1200 рублей в один конец в зависимости от грузоподъемности транспорта.
- Откуда берутся такие цены? Переправа через Дон гораздо дешевле. К тому же с людей только деньги берут, никакой инфраструктуры не обустраивают – что на одном берегу Волги, что на другом нет нормальных подъездов,
- высказывают претензии волгоградцы.
По словам волгоградцев, из-за дороговизны грузовой переправы людям проблематично делать ремонт на дачах и в своих домах – на острове расположен также ряд хуторов.
- Мало того, билеты на пароме дают только тогда, когда люди потребуют, -
утверждают люди. – Может, они прибыль от таких тарифов скрывают?
Обращения горожан в администрацию Кировского района с просьбой проверить ценообразование на грузовой паром ни к чему не привели.
- Чиновники только руками разводят – что вы, мол, хотите, паром частный, частник и устанавливает тарифы,
- продолжают собеседники информагентства.
В администрации Волгограда позицию районных чиновников подтвердили.
- Паромная переправа в Кировском районе является объектом частной собственности. В соответствии с действующим законодательством муниципалитету запрещено вмешиваться в деятельность коммерческой организации, в т.ч. в вопросы ценообразования услуг и вопросы расходования получаемой прибыли, -
говорится в комментарии мэрии.
К слову, волгоградцы сообщили также и о подорожании поездок на Сарпинский на теплоходе. Так, если раньше билет на речной рейс от Руднева до Сарпинского стоил 65 рублей, то недавно стоимость выросла до 67 рублей.