Волгоградцы пожаловались на дороговизну переправы на Сарпинский





Волгоградцы, чьи дачи расположены на острове Сарпинский, пожаловались на высокую стоимость перевозок на грузовом пароме. Как рассказали обратившиеся в редакцию V102.RU жители, возможность добраться с одного берега на другой стоит от 800 до 1200 рублей в один конец в зависимости от грузоподъемности транспорта. Волгоградцы, чьи дачи расположены на острове Сарпинский, пожаловались на высокую стоимость перевозок на грузовом пароме. Как рассказали обратившиеся в редакцию V102.RU жители, возможность добраться с одного берега на другой стоит от 800 до 1200 рублей в один конец в зависимости от грузоподъемности транспорта.

- Паромная переправа в Кировском районе является объектом частной собственности. В соответствии с действующим законодательством муниципалитету запрещено вмешиваться в деятельность коммерческой организации, в т.ч. в вопросы ценообразования услуг и вопросы расходования получаемой прибыли, - говорится в комментарии мэрии. говорится в комментарии мэрии.

К слову, волгоградцы сообщили также и о подорожании поездок на Сарпинский на теплоходе. Так, если раньше билет на речной рейс от Руднева до Сарпинского стоил 65 рублей, то недавно стоимость выросла до 67 рублей.

К слову, волгоградцы сообщили также и о подорожании поездок на Сарпинский на теплоходе. Так, если раньше билет на речной рейс от Руднева до Сарпинского стоил 65 рублей, то недавно стоимость выросла до 67 рублей.

- высказывают претензии волгоградцы.По словам волгоградцев, из-за дороговизны грузовой переправы людям проблематично делать ремонт на дачах и в своих домах – на острове расположен также ряд хуторов.утверждают люди.Обращения горожан в администрацию Кировского района с просьбой проверить ценообразование на грузовой паром ни к чему не привели.- продолжают собеседники информагентства.В администрации Волгограда позицию районных чиновников подтвердили.