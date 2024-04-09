



Суд Ленинского района Волгоградской области обязал местную администрацию наладить подачу питьевой воды в девяти поселках. Как сообщили V102.RU в пресс-службе областного суда, проблемы с централизированным водоснабжением наблюдаются в поселках Коммунар, Тракторострой, Путь Ильича, Маяк Октября, Рассвет, Степной, Заря, село Заплавное и хутор Ковыльный. С иском в суд по устранению нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства обратился исполняющий обязанности главного государственного санитарного врача в городе Волжском, Ленинском, Среднеахтубинском, Николаевском, Быковском районах.

В ходе проверки Роспотребнадзором было выявлено, что центральная система водоснабжения в населенных пунктах имеет статус «техническая». При этом организация снабжения населения питьевой водой осуществляется путем платной доочистки воды на розлив. Подвоз воды на территории Ленинского района не организован.

– Судом установлено, что в соответствии с ч. 3 ст. 19 Федерального закона № 52-ФЗ население сельских поселений должно обеспечиваться питьевой водой, подаваемой централизованной системой водоснабжения в приоритетном порядке в количестве, достаточном для удовлетворения физиологических и бытовых потребностей, которая соответствует санитарным требованиям, – пояснили в областном суде. – Также отмечено, что органы местного самоуправления должны по закону обеспечивать благополучие населения за счет собственных средств.

Ответчик попытался обжаловать решение суда первой инстанции, однако областной суд оставил решение районного суда без изменений, а апелляционную жалобу без удовлетворения.

Решение суда вступило в законную силу.