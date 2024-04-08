Талантливые студенты ВолгГТУ получили 200 000 рублей за инновационные проекты





Тele2 подвела итоги масштабного конкурса на соискание именных стипендий за передовые идеи в области информационных технологий. В финале комиссия выбрала три лучших проекта. Их авторы, студенты Волгоградского государственного технического университета, разделили между собой призовой фонд в размере 200 тысяч рублей.

Стипендиальный конкурс для учащихся и молодых ученых ВолгГТУ проводится в Волгограде второй год. Принять участие могли студенты любого направления образовательных программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры. Для создания проектов, направленных на совершенствование различных сфер жизни с помощью современных технологий, в этом году организаторы конкурса предложили четыре темы: «Метавселенные», «Искусственный интеллект», «Обучение без границ», «Цифровизация городов».

— Tele2 давно доказала звание трендсеттера на телеком-рынке, разрабатывая и внедряя инновационные для отрасли форматы и продукты. Стипендия – еще один способ познакомиться с нестандартными идеями молодежи. Многие из них близки нам по духу и вдохновляют на дальнейшие поиски интересных решений, — отметил директор волгоградского филиала Tele2 Евгений Брюзгин. — Участвуя в конкурсе, ребята продемонстрировали креативность и глубокое погружение в тему телекоммуникаций. Уровень присланных работ был высоким, многие из проектов заслуживают внимания и дальнейшей разработки.





В этом году заявки на участие в конкурсе подали 50 студентов, в шорт-лист вошли 14 работ. Учащиеся удивили жюри своими знаниями и творчеством: проекты были разнообразны и охватывали множество сфер. После всех этапов конкурсного отбора экспертная комиссия из представителей волгоградского филиала Tele2 и профессорско-преподавательского состава ВолгГТУ выбрала три лучших идеи.

— Конкурс на соискание стипендии Tele2 проходит в нашем университете уже второй год, и мы можем отметить, что интерес к нему со стороны студентов растет, благодаря возможности повысить свои навыки проектной деятельности и создать кейсы, носящие прикладной характер, — отметил ректор Волгоградского государственного технического университета Александр Навроцкий. — Особенно важно, что студенты разрабатывали актуальные на сегодняшний день идеи в рамках цифрового развития региона и были связаны с метавселенной, искусственным интеллектом, цифровизацией образования и городов. Важно и то, что в процессе подготовки ребята учились анализировать информацию, презентовать идеи, аргументировать и защищать свою позицию. Эти компетенции сегодня остро востребованы бизнесом и непременно будут полезны выпускникам в будущем.

Победителем стипендиального конкурса стала студентка химико-технологического факультета Александра Кашина. Она представила прототип многофункционального приложения «Оратор», разработанного на базе умных алгоритмов и нейросетей для обучения студентов ораторскому мастерству и публичным выступлениям.

— Для меня это был первый конкурс проектов, и теперь я максимально заряжена на дальнейшую проработку и подготовку к релизу на рынке своего продукта, — рассказала студентка четвертого курса ВолгГТУ. — Идея проекта пришла сама. За время обучения в вузе я часто выступала публично, а теперь приближается защита диплома, проходят предзащиты. Каждый раз я вижу, как мои одногруппники волнуются перед тем, как представить свою работу. Моя разработка поможет им почувствовать уверенность в себе и своих компетенциях.





Второе место заняла идея студента первого курса факультета электроники и вычислительной техники Владимира Печенова. Он разработал проект NeonOpoliS – метавселенную, которая по-новому объединяет реальный и виртуальный миры, меняет представление об образовании, досуге, культуре и сфере услуг.





Обладателем третьего места стал Данила Ратковский, студент факультета экономики и управления, который представил идею умных остановок общественного транспорта, представляющих собой инновационные антивандальные платформы, оснащенные скоростным интернетом, цифровыми табло и портами для зарядки гаджетов.

— На старте конкурса были озвучены темы проектов, среди которых фигурировала «Цифровизация городов». Как раз в этот день я стоял на остановке, ждал общественный транспорт и у меня разрядился телефон. Я сразу понял, что умные остановки общественного транспорта – это то, что интересно мне и нужно нашему городу, — рассказал призер конкурса. — За прототип взял пример Санкт-Петербурга, где подобный проект разрабатывался, но так и не был реализован. Полученную стипендию я планирую вложить в дальнейшее развитие своего проекта.





Среди призеров конкурса был распределен денежный фонд в размере 200 тысяч рублей: автор лучшего проекта получил 100 тысяч рублей, второе место оператор поддержал стипендией в 60 тысяч рублей, третья идея была отмечена суммой 40 тысяч рублей.

Организаторы конкурса отмечают, что это не первый и не последний образовательный проект Tele2 в Волгоградской области. Компания планирует развивать дальнейшее сотрудничество с ВолгГТУ и другими вузами, чтобы дать студентам больше возможностей для самореализации.

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