Общество

Ночную прохладу и дожди пообещали волгоградцам 5 и 6 апреля

Общество 05.04.2024 08:03
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05.04.2024 08:03


Синоптики скорректировали прогноз погоды в Волгоградской области. Ранее дожди прогнозировались 4 апреля, однако теперь сообщается, что осадки в регионе стоит ожидать с 5 по 7 апреля. При этом в областном центре дождей в воскресенье, 7 апреля, пока не обещают.
Температура воздуха днем в регионе будет вполне весенней – от +18 до +20 градусов. Однако ночью резко похолодает – 6 и 7  прогнозируют всего до +2 градусов. В Волгограде ночью будет чуть теплее – до +4 градусов.
Но на следующей неделе погода «исправится» - волгоградцам обещают стабильное тепло, солнце и отсутствие осадков.
Фото Павла Мирошкина/V102.RU

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