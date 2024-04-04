Общество 04.04.2024 11:52
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04.04.2024 11:52
Железнодорожники предупредили об ограничении движения автотранспорта через переезд в Волгограде. Как сообщили V102.RU в Приволжской железной дороге, ограничения будут действовать с 8:00 5 апреля до 23:59 7 апреля на 13 км перегона Горнополянский – Канальная (в месте пересечения с автодорогой к СНТ «Рябинушка» в Кировском районе). Причина – проведение ремонтных работ.В указанное время проезд на данном участке будет осуществляться по мере накопления автотранспорта с интервалам в 1,5-2 часа по одной из полос с подачи разрешающего сигнала регулировщиком движения.
Эта трасса крайне популярна у дачников, которые в выходные, как обычно, поедут на свои участки. Но им придется подготовиться к трудностям и томительному ожиданию около переезда и с учетом этого обстоятельства планировать свое время.
На данном переезде, к слову, уже вводились ограничения с 29 марта по 1 апреля из-за ремонта путей.
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