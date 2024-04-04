



Железнодорожники предупредили об ограничении движения автотранспорта через переезд в Волгограде. Как сообщили V102.RU в Приволжской железной дороге, ограничения будут действовать с 8:00 5 апреля до 23:59 7 апреля на 13 км перегона Горнополянский – Канальная (в месте пересечения с автодорогой к СНТ «Рябинушка» в Кировском районе). Причина – проведение ремонтных работ.

Железнодорожники предупредили об ограничении движения автотранспорта через переезд в Волгограде. Как сообщили V102.RU в Приволжской железной дороге, ограничения будут действовать с 8:00 5 апреля до 23:59 7 апреля на 13 км перегона Горнополянский – Канальная (в месте пересечения с автодорогой к СНТ «Рябинушка» в Кировском районе). Причина – проведение ремонтных работ.

Эта трасса крайне популярна у дачников, которые в выходные, как обычно, поедут на свои участки. Но им придется подготовиться к трудностям и томительному ожиданию около переезда и с учетом этого обстоятельства планировать свое время. Эта трасса крайне популярна у дачников, которые в выходные, как обычно, поедут на свои участки. Но им придется подготовиться к трудностям и томительному ожиданию около переезда и с учетом этого обстоятельства планировать свое время.

На данном переезде, к слову, уже вводились ограничения с 29 марта по 1 апреля из-за ремонта путей. На данном переезде, к слову, уже вводились ограничения с 29 марта по 1 апреля из-за ремонта путей.

В указанное время проезд на данном участке будет осуществляться по мере накопления автотранспорта с интервалам в 1,5-2 часа по одной из полос с подачи разрешающего сигнала регулировщиком движения.