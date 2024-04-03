Общество

Под Волгоградом предприниматель «освежил» просроченный жир

Общество 03.04.2024 11:34
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03.04.2024 11:34


Россельхознадзор уличил предпринимателя из Волгоградской области в нарушении законодательств в области ветеринарии. Как сообщили V102.RU в межрегиональном управлении ведомства, система ФГИС «Меркурий» установила факт увеличения сроков годности субпродуктов свиного жира в количестве 332 килограмма на площадке ИП Григорян А.Г.
Предприниматель уже получил предостережение о недопустимости подобных действий.

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