Под Волгоградом предприниматель «освежил» просроченный жир

Предприниматель уже получил предостережение о недопустимости подобных действий.
Общество 03.04.2024 11:34
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03.04.2024 11:34
Россельхознадзор уличил предпринимателя из Волгоградской области в нарушении законодательств в области ветеринарии. Как сообщили V102.RU в межрегиональном управлении ведомства, система ФГИС «Меркурий» установила факт увеличения сроков годности субпродуктов свиного жира в количестве 332 килограмма на площадке ИП Григорян А.Г.
Предприниматель уже получил предостережение о недопустимости подобных действий.
Предприниматель уже получил предостережение о недопустимости подобных действий.
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