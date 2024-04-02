Общество

Награды за участие в ликвидации ЧС в Котельниковском районе получили руководители ЕвроХим-ВолгаКалия

Общество 02.04.2024 12:46 Реклама
0
02.04.2024 12:46 Реклама


Руководители ЕвроХим-ВолгаКалия получили награды «За активное участие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на территории Котельниковского муниципального района».
Почетными грамотами главы муниципалитета отмечены заслуги исполнительного директора Сергея Ширяева, директора по персоналу Ивана Коляды и начальника административного управления ЕвроХим-ВолгаКалия Евгения Степанова.
Благодаря решительным действиям руководителей и слаженной работе всех сотрудников градообразующего предприятия удалось успешно преодолеть кризисную ситуацию и в максимально сжатые сроки, учитывая масштабность разрушений, вернуть электричество, тепло и водоснабжение в дома котельниковцев.
Напомним, с катастрофическими последствиями мощной природной стихии город столкнулся в феврале текущего года, когда в Котельниково был объявлен режим ЧС муниципального характера в связи с обрушившимся циклоном «Ольга». Сильнейшие осадки в виде мокрого снега, шквалистого ветра и ледяного дождяобрушили деревья, вывели из строя линию электропередач и парализовали энергоснабжение города. Более двадцати тысяч жителей Котельниково в одночасье остались без электричества, тепла и воды. 
В этот непростой для всех жителей города момент градообразующее предприятие ЕвроХим-ВолгаКалий организовало оперативные мероприятия по содействию ликвидации последствий стихии.
Прямо во время циклона энергетики ЕвроХима проводили круглосуточные аварийно-восстановительные работы на линии электропередачи, которая питает районы Восточный и Дубовая роща города Котельниково, а затем организовали для города подачу электроэнергии по временной схеме при помощи дизельных генераторов. 

Бригады сотрудников и спецтехника Гремячинского горно-обогатительного комбината были направлены на аварийно-восстановительные работы вместе с отрядами специализированных служб, прибывшими на помощь котельниковцам из Волгоградской области и других регионов.
Большую помощь людям оказало и другое предприятие ЕвроХима – ЕвроХим-ВолгаСервис. Из цистерн, установленных в жилых районах сотрудниками ЕвроХим-ВолгаСервиса, жители получили 15 тонн хозяйственно-питьевой воды, еще порядка двух тонн питьевой воды в бутылях было роздано семьям сотрудников. Более 3 000 бутылей питьевой воды выдало работникам предприятие ЕвроХим-ВолгаКалий.
Электричества и воды не было несколько суток, поэтому ЕвроХим-ВолгаКалий организовал, а ЕвроХим-ВолгаСервис обеспечил приготовление и выдачу горячего питания не только для семей работников, но и жителей близлежащих кварталов. В ресторане «Кристалл» люди получили тысячу горячих обедов и ужинов.
Круглосуточное горячее питание предприятие предоставило и для 100 сотрудников региональных ремонтных бригад, которые разместились в жилых корпусах ЕвроХим-ВолгаКалия.
– Перед нами стояли сразу несколько больших задач – в экстремальных погодных условиях обеспечить обычный режим работы Гремячинского горно-обогатительного комбината и оказать помощь жителям города Котельниково. Каждый из руководителей и сотрудников нашего предприятия сделал все возможное. Мы привлекли всю технику и все ресурсы, чтобы, не снижая темпов производственного процесса, преодолеть последствия стихии и поддержать людей, оказавшихся в трудной ситуации, – отметил исполнительный директор ЕвроХим-ВолгаКалия Сергей Ширяев.
Реклама. ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», ИНН 7710473036

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
02.04.2024 16:14
Общество 02.04.2024 16:14
Комментарии

0
Далее
Общество
02.04.2024 15:45
Общество 02.04.2024 15:45
Комментарии

0
Далее
Общество
02.04.2024 15:10
Общество 02.04.2024 15:10
Комментарии

0
Далее
Общество
02.04.2024 15:07
Общество 02.04.2024 15:07
Комментарии

0
Далее
Общество
02.04.2024 15:02
Общество 02.04.2024 15:02
Комментарии 0

0
Далее
Общество
02.04.2024 13:07
Общество 02.04.2024 13:07
Комментарии

0
Далее
Общество
02.04.2024 12:37
Общество 02.04.2024 12:37
Комментарии

0
Далее
Общество
02.04.2024 12:15
Общество 02.04.2024 12:15
Комментарии

0
Далее
Общество
02.04.2024 11:26
Общество 02.04.2024 11:26
Комментарии

0
Далее
Общество
02.04.2024 11:03
Общество 02.04.2024 11:03
Комментарии

0
Далее
Общество
02.04.2024 11:01
Общество 02.04.2024 11:01
Комментарии 0

0
Далее
Общество
02.04.2024 10:48
Общество 02.04.2024 10:48
Комментарии 0

0
Далее
Общество
02.04.2024 10:18
Общество 02.04.2024 10:18
Комментарии

0
Далее
Общество
02.04.2024 09:29
Общество 02.04.2024 09:29
Комментарии

0
Далее
Общество
02.04.2024 08:28
Общество 02.04.2024 08:28
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:24
Селянин сгорел во время перекура в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:18
Установлены двое 16-летних участников жестокого избиения пассажира автобуса в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:14
В Камышине 5 апреля отключат отоплениеСмотреть фотографии
15:46
Зарезавших и сжегших пенсионерку цыган осудили в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:45
Смертельную инфекцию нашли у буренок под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:10
На Волжской ГЭС сократят сброс воды из-за пересмотра паводкового прогнозаСмотреть фотографии
15:07
Путин предложил разграничить матпомощь бойцам СВО и меры соцподдержкиСмотреть фотографии
15:02
Больше витаминов: в школах Волгограда появилось новое весеннее менюСмотреть фотографии
14:03
На юге Волгограда вспыхнули камышовые зарослиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:45
УФАС проверит цены на яйца в волгоградских магазинах «Пятерочка» и «Магнит»Смотреть фотографии
13:32
В Волжском директору аквапарка Газаряну запросили четыре года колонии: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:07
Стала известна судьба бобра, выловленного из лужи в Петров ВалеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:46
Награды за участие в ликвидации ЧС в Котельниковском районе получили руководители ЕвроХим-ВолгаКалияСмотреть фотографии
12:37
Кувырок молодой пары с мотоцикла на дорогу попал на видео в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:15
Работу химпредприятия в Волжском приостановили из-за нарушенийСмотреть фотографии
11:42
«Ростелеком» научил волгоградских школьников распознавать уловки мошенников в интернетеСмотреть фотографии
11:37
В Волгограде банда подростков напала на прохожегоСмотреть фотографии
11:26
В Смоленске осудят обиравшего волгоградских пенсионеров курьераСмотреть фотографии
11:03
В Волгограде с 5 апреля откроют три речных маршрутаСмотреть фотографии
11:01
Волгоградцы оценили 10 лет губернаторства Андрея Бочарова: опрос ИА «Высота 102»Смотреть фотографииCмотреть видео
10:48
В Волжском обсуждают методы начисления оплаты за отоплениеСмотреть фотографии
10:32
Ребенок и двое взрослых попали в больницу после лобового ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:18
В Волгограде ремонт путепровода № 6 подходит к основному этапуСмотреть фотографии
10:13
Рыбака, перекрывшего русло реки сетью, задержали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:54
«Всего лишь сделал замечание»: в Волгограде разыскивают банду подростков за избиение пассажира автобуса №21Смотреть фотографии
09:29
В Волгограде у подножия Мамаева кургана появится памятник участникам СВОСмотреть фотографии
09:02
«Каустик» прервал серию поражений матчем с «Пермскими медведями»Смотреть фотографии
08:28
В Волгоградскую область 2 апреля придет жара до +25Смотреть фотографии
06:36
«Остались лишние?»: чиновники Волжского вручили вдове ветерана ВОВ прошлогоднюю наградуСмотреть фотографии
21:51
В Волгоградской области простились с погибшим в СВО артиллеристомСмотреть фотографии
 