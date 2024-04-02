



Руководители ЕвроХим-ВолгаКалия получили награды «За активное участие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на территории Котельниковского муниципального района».

Почетными грамотами главы муниципалитета отмечены заслуги исполнительного директора Сергея Ширяева, директора по персоналу Ивана Коляды и начальника административного управления ЕвроХим-ВолгаКалия Евгения Степанова.

Благодаря решительным действиям руководителей и слаженной работе всех сотрудников градообразующего предприятия удалось успешно преодолеть кризисную ситуацию и в максимально сжатые сроки, учитывая масштабность разрушений, вернуть электричество, тепло и водоснабжение в дома котельниковцев.

Напомним, с катастрофическими последствиями мощной природной стихии город столкнулся в феврале текущего года, когда в Котельниково был объявлен режим ЧС муниципального характера в связи с обрушившимся циклоном «Ольга». Сильнейшие осадки в виде мокрого снега, шквалистого ветра и ледяного дождяобрушили деревья, вывели из строя линию электропередач и парализовали энергоснабжение города. Более двадцати тысяч жителей Котельниково в одночасье остались без электричества, тепла и воды.

В этот непростой для всех жителей города момент градообразующее предприятие ЕвроХим-ВолгаКалий организовало оперативные мероприятия по содействию ликвидации последствий стихии.

Прямо во время циклона энергетики ЕвроХима проводили круглосуточные аварийно-восстановительные работы на линии электропередачи, которая питает районы Восточный и Дубовая роща города Котельниково, а затем организовали для города подачу электроэнергии по временной схеме при помощи дизельных генераторов.





Бригады сотрудников и спецтехника Гремячинского горно-обогатительного комбината были направлены на аварийно-восстановительные работы вместе с отрядами специализированных служб, прибывшими на помощь котельниковцам из Волгоградской области и других регионов.

Большую помощь людям оказало и другое предприятие ЕвроХима – ЕвроХим-ВолгаСервис. Из цистерн, установленных в жилых районах сотрудниками ЕвроХим-ВолгаСервиса, жители получили 15 тонн хозяйственно-питьевой воды, еще порядка двух тонн питьевой воды в бутылях было роздано семьям сотрудников. Более 3 000 бутылей питьевой воды выдало работникам предприятие ЕвроХим-ВолгаКалий.

Электричества и воды не было несколько суток, поэтому ЕвроХим-ВолгаКалий организовал, а ЕвроХим-ВолгаСервис обеспечил приготовление и выдачу горячего питания не только для семей работников, но и жителей близлежащих кварталов. В ресторане «Кристалл» люди получили тысячу горячих обедов и ужинов.

Круглосуточное горячее питание предприятие предоставило и для 100 сотрудников региональных ремонтных бригад, которые разместились в жилых корпусах ЕвроХим-ВолгаКалия.

– Перед нами стояли сразу несколько больших задач – в экстремальных погодных условиях обеспечить обычный режим работы Гремячинского горно-обогатительного комбината и оказать помощь жителям города Котельниково. Каждый из руководителей и сотрудников нашего предприятия сделал все возможное. Мы привлекли всю технику и все ресурсы, чтобы, не снижая темпов производственного процесса, преодолеть последствия стихии и поддержать людей, оказавшихся в трудной ситуации, – отметил исполнительный директор ЕвроХим-ВолгаКалия Сергей Ширяев.

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