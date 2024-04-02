Общество

В Волжском обсуждают методы начисления оплаты за отопление

Общество 02.04.2024 10:48
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02.04.2024 10:48


Встречи с жителями города, на которых обсуждают методы начисления оплаты за коммунальную услугу «отопление», проводит руководство Волжских тепловых сетей.
В преддверии окончания отопительного сезона был поднят вопрос о правомерности начисления оплаты за тепло в летнее время. В настоящее время волжане платят за отопление круглый год, то есть общая годовая сумма разбивается на 12 месяцев. 
При этом, сколько именно платить, определяется в зависимости от объема потребления тепла за предыдущий год. Затем проводится сверка с реальным объемом потребления тепла, и по показаниям общедомового счетчика обязательно проводится корректировка платы. Этот расчет и отражается в «13 квитанции», которые сейчас получают волжане. При этом сумма платежа для жителей может быть изменена как в сторону уменьшения, так и увеличения. Данный расчет проводится в домах, где установлен общедомовой счетчик. Если счетчика нет – все платежи в течение года проводятся по нормативам потребления и корректировки не требуют. 
На таких встречах жителям объясняют, что согласно пункту 42.1 Правил 354 «оплата коммунальной услуги по отоплению осуществляется одним из двух способов – равномерно в течение календарного года либо в течение отопительного периода».  
Второй метод – оплата по факту или 1/7. Что означает «оплата по факту»? Это значит, что при наличии общедомового прибора учета тепловой энергии (ОДПУ), начисления происходят исходя из фактического потребления ресурса по показаниям общедомовых теплосчетчиков. Летом тепло в дом не заходит – начислений нет. Конечно, схема «1/7» более понятная и прозрачная. Когда сумма распределяется равными частями на 12 месяцев, мало кто задумывался о том, а исправен ли прибор ОДПУ в доме, а выполняются ли управляющими компаниями энергосберегающие мероприятия – остекление подъездов, замена оборудования. Кстати, на оплату по факту, т.е. только в отопительный сезон уже перешли жители Волгограда и Камышина, а также Ростов-на-Дону и Астрахань. Им по этой схеме уже несколько лет производят начисление и оплату за отопление.
Специалисты «Волжских тепловых сетей» поясняют, что решение, какой способ оплаты услуги по снабжению тепловой энергией выбрать, предоставлено только органам государственной власти субъектов России. Дата смены способа оплаты установлена действующим законодательством. Согласно пункту 42.2 постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N354: «способ оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода применяется с начала отопительного периода в году, следующем за годом, в котором принято решение о выборе такого способа». 
Таким образом, если в 2024 году будет принято указанное решение, то новый способ вступит в силу с начала отопительного сезона только с октября 2025 года.

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