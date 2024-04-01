Трассу под Волгоградом перекроют 3 апреля из-за испытаний моста





Движение транспорта через мост на 87 км трассы Р-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский – Луганск ограничат 3 апреля в связи с испытаниями несущих конструкций моста. С 01:00 ночи до 05:00 утра для пропуска автомобилей будет организовано движение с паузой в 15 минут, сообщает V102.RU со ссылкой на ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

– Это предпроектные испытания, которые необходимы для определения состояния несущих пролетных строений моста, чья длина составляет почти 100 м, а также получения данных для оценки работы искусственного сооружения под существующими транспортными нагрузками, – пояснили в дорожном ведомстве. – Такие исследования эксплуатационных свойств периодически проводятся на мостах для последующей выработки мер по поддержанию их в нормативном состоянии.

По словам дорожников, данный промежуток времени был выбран, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов, поскольку в этот период трафик на данном участке минимальный.



Фото: ФКУ Упрдор Москва-Волгоград