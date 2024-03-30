Общество

На юге Волгограда 31 марта перекроют улицы из-за бегунов

Общество 30.03.2024 10:38
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30.03.2024 10:38


В Волгограде 31 марта на несколько часов будет ограничено движение по ряду улиц из-за спортивного марафона, передает V102.RU.

- На время подготовки и проведения массового физкультурного мероприятия 31 марта с 8.00 до 13.00 пешеходными станут участки улично-дорожной сети в Советском и Кировском районах - ул. Степыкиной на всем ее протяжении, а также улицы Е.Ф.Рогова и М.М. Загорулько в границах улиц Никитина и Автомобилистов, - сообщили в администрации города.


Заявка на проведение спортивного мероприятия поступила от ВРОО «Волгоградский марафон». По данным организаторов, в забеге примут участие более 500 человек. Они преодолеют дистанции от 1 до 15 км.

Фото: архив V102.RU / администрация Волгограда

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