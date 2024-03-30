В Волгограде двоих граждан Китая за нарушение иммиграционных правил привлекли к административной ответственности в виде штрафа с принудительным выдворением за пределы России. Как передает V102.RU, такое решение принял Ворошиловский районный суд.

Согласно материалам дела, иностранные граждане Кун Л. и Ван Я. прибыли в Россию для осуществления трудовой деятельности, но не прошли в установленный законом срок обязательную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование.

Указанные требования содержаться в российском законодательстве о правовом положении иностранных граждан и о государственной дактилоскопической регистрации в РФ.

Иностранцы признаны виновными в административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 18.11 КоАП РФ. Теперь каждому придется заплатить по 2 тысячи рублей штрафа и покинуть территорию страны.

До выдворения за пределы РФ, граждане Китая будут находиться в специальном учреждении ЦВС ИГ УМВД России по Волгограду. У них есть право обжаловать постановление суда в апелляционном порядке.