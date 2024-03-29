Общество

В Волгоградской области фиксируют рост производства одежды, автомобилей и оборудования

Общество 29.03.2024 12:13
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29.03.2024 12:13


В Волгоградской области Облпромторг и ТЭК подвел итоги работы региональных предприятий за январь и февраль. По информации властей, индекс промышленного производства составил 103,8% по сравнению с таким же периодом 2023 года. На этом фоне отличилась обрабатывающая промышленность, где зафиксирован рост производства 5,7%.

– Предприятия машиностроительного комплекса на 23,7% увеличили выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий; на 22,3% – автотранспортных средств, на 10,8% – машин и оборудования; на 3,2% – электрооборудования, – рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе региональной администрации.

Если говорить предметно, то такие показатели были обеспечены в том числе за счёт двукратного прироста выпуска стиральных машинок, роста производства талей и подъемников в 1,9 раза, запорной арматуры в 1,8 раза, автобусов на 34,6%, подшипников — на 11%, светильников на 4,9%. В химической промышленности региона специалисты отмечают прирост отгрузки резиновых и пластмассовых изделий — на 12,3%, регенерированной резины в 2,5 раза, средств для дезинфекции — в 1,5 раза.

В свою очередь металлурги рапортуют об увеличении производства метала проката на 22,8%, стальных канатов на 9,8%, электродов на 9,2%, нержавеющей стали на 6,2%.

Лёгкая промышленность увеличила в 2,1 раза пошив костюмов, в 1,9 раза — платьев, а также на треть — спецодежды и постельного белья.

Нефтеперерабатывающая промышленность также закрыла два первых месяца в плюсе. Предприятия нарастили выпуск мазута в 1,5 раза, бензина на 25%, смазочных масел на 14,9%.

Производства, обслуживающие строительный сектор, сообщили о наращивании выпуска извести на 43,3%, керамической плитки на 26,3%, силикатных блоков на 20,9% и шифера на 5,1%.

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