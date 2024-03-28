Пошла жара: в Волгоградской области потеплеет до +17 градусов





Волгоградский ЦГМС прогнозирует значительное потепление в Волгоградской области к предстоящим выходным. Согласно краткосрочному прогнозу, в пятницу ветер в регионе ослабнет, а следом поползут вверх и столбики уличных термометров.

По информации волгоградских синоптиков, сегодня, 28 марта, станет последним днем на этой неделе, когда жители Волгограда и области будут мерзнуть под порывами крепкого северо-западного ветра. Уже завтра в Волгоградской области ожидают южный ветер до 10 метров в секунду.

– Осадков в Волгоградской области ни 28, ни 29 марта не ожидается. В четверг днем температура воздуха составит +8 градусов, в южных районах – до +13 градусов. В пятницу в регионе потеплеет до +10 градусов, местами – до +15 градусов, – говорится в прогнозе ЦГМС.

В ночь на субботу в отдельных районах возможен небольшой дождь. Однако это не скажется на дневной погоде – при слабом южном ветре (до 8 м/с) 30 марта в Волгоградской области будет в основном ясно, а температура ожидается на отметках от +9 до +14 градусов в северных районах, в южных – до +17 градусов.