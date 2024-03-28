Общество

Пошла жара: в Волгоградской области потеплеет до +17 градусов

Общество 28.03.2024 10:04
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28.03.2024 10:04


Волгоградский ЦГМС прогнозирует значительное потепление в Волгоградской области к предстоящим выходным. Согласно краткосрочному прогнозу, в пятницу ветер в регионе ослабнет, а следом поползут вверх и столбики уличных термометров. 

По информации волгоградских синоптиков, сегодня, 28 марта, станет последним днем на этой неделе, когда жители Волгограда и области будут мерзнуть под порывами крепкого северо-западного ветра. Уже завтра в Волгоградской области ожидают южный ветер до 10 метров в секунду. 

Осадков в Волгоградской области ни 28, ни 29 марта не ожидается. В четверг днем температура воздуха составит +8 градусов, в южных районах – до +13 градусов. В пятницу в регионе потеплеет до +10 градусов, местами – до +15 градусов, – говорится в прогнозе ЦГМС. 

В ночь на субботу в отдельных районах возможен небольшой дождь. Однако это не скажется на дневной погоде – при слабом южном ветре (до 8 м/с) 30 марта в Волгоградской области будет в основном ясно, а температура ожидается на отметках от +9 до +14 градусов в северных районах, в южных – до +17 градусов. 

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