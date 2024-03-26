Общество

Маэстро Николай Хондзинский приедет в Волгоград дирижировать оперой «Тоска»

Общество 26.03.2024 18:48 Реклама
0
26.03.2024 18:48 Реклама


5 апреля на сцене театра «Царицынская опера» пройдёт самый масштабный в плане декораций и захватывающий по драматургии спектакль «Тоска» Дж. Пуччини. За пультом – известный дирижер, лауреат Премии им. Бориса Чайковского, международных Баховских фестивалей, Премии правительства Москвы Николай Хондзинский. 
Монументальные декорации петербургского художника Вячеслава Окунева как будто раздвигают пространство сцены волгоградского оперного театра. Сценографу спектакля удалось передать масштаб действия, поместив купол церкви Сант-Андреа делла Балле, площади, тюремный замок на едином пространстве. Декорации погружают зрителей в атмосферу Рима начала XIX века, музыка великого композитора придает объем и драматизм всему происходящему.
Роль Марио Каварадосси исполнит ведущий солист театра Алексей Михайлов, партию его возлюбленной Флории Тоски впервые споет Татьяна Баласанова, а начальника полиции Скарпиа – Александр Еленик. 
По словам солистов, музыка Пуччини требует большого дыхания, хорошего владения голосовым аппаратом, эмоциональной наполненности. Исполнители главных партий визуально смотрятся очень гармонично, они дополняют друг друга и в накале страстей. В этом зрители убедились во время последней премьеры «Паяцы» Р. Леонкавалло, где Алексей Михайлов и Татьяна Баласанова блестяще исполнили свой дуэт Канио и Недды. 
Татьяна Баласанова готовится к роли Флории Тоски с большой ответственностью, старается находить в себе яркие эмоции и чувства героини. Алексей Михайлов отметил, что важно быть на одной волне, в одном эмоциональном накале с партнёром по сцене. А гениальная музыка композитора позволит получить наслаждение от игры и выплеснуть большое количество эмоций. 
— Джакомо Пуччини – один из самых близких мне композиторов, — поделился дирижёр Николай Хондзинский. — Иногда мне кажется – он самый «русский» из всех итальянцев: бесконечная рахманиновская мелодия, огромная палитра эмоций, часто – одновременно полярных, удивительно поэтичная оркестровка. И совершенно невыдуманными звучат в оркестре Пуччини чувства его персонажей. Как и другие оперы Пуччини «Тоска» очень не проста и для солистов и для оркестра. Здесь я с удовольствием хочу отметить весь каст на предстоящий спектакль: замечательные артисты, с которыми, я уверен, у нас сложится спектакль, что называется, «на одном дыхании». Я рад вновь встать за пульт «Царицынской оперы». Театр развивается и качественно растёт, это очень здорово.
Как приглашенный дирижер Николай Хондзинский сотрудничал с Мариинским театром, Академическим симфоническим оркестром Санкт-Петербургской филармонии, The Universal Ballet Company (Сеул, Южная Корея), Государственным Академическим Симфоническим оркестром им. Светланова, Екатеринбургским камерным хором «Доместик», Архангельским Государственным камерным оркестром, балетной труппой «Кремлёвский балет», театрами «Русская опера», «Балет Москва» и др. Критики и публика отмечают высокий дирижерский профессионализм маэстро, изысканный вкус, стилистическую точность, высокое эмоциональное напряжение и масштабное чувство формы.
Реклама. ГБУК Волгоградский государственный театр «Царицынская опера», ИНН 3442071412

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
26.03.2024 19:45
Общество 26.03.2024 19:45
Комментарии

0
Далее
Общество
26.03.2024 19:14
Общество 26.03.2024 19:14
Комментарии

0
Далее
Общество
26.03.2024 15:09
Общество 26.03.2024 15:09
Комментарии

0
Далее
Общество
26.03.2024 14:52
Общество 26.03.2024 14:52
Комментарии

0
Далее
Общество
26.03.2024 14:18
Общество 26.03.2024 14:18
Комментарии

0
Далее
Общество
26.03.2024 13:04
Общество 26.03.2024 13:04
Комментарии

0
Далее
Общество
26.03.2024 12:32
Общество 26.03.2024 12:32
Комментарии

0
Далее
Общество
26.03.2024 11:34
Общество 26.03.2024 11:34
Комментарии

0
Далее
Общество
26.03.2024 11:16 Реклама
Общество 26.03.2024 11:16 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
26.03.2024 11:00
Общество 26.03.2024 11:00
Комментарии

0
Далее
Общество
26.03.2024 10:34
Общество 26.03.2024 10:34
Комментарии

0
Далее
Общество
26.03.2024 10:34
Общество 26.03.2024 10:34
Комментарии

0
Далее
Общество
26.03.2024 10:33 Реклама
Общество 26.03.2024 10:33 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
26.03.2024 10:30
Общество 26.03.2024 10:30
Комментарии

0
Далее
Общество
26.03.2024 10:30
Общество 26.03.2024 10:30
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:45
Эксперты из Волгограда и Астрахани дали разрешение на ресторан в здании НЭТаСмотреть фотографии
19:14
Народное достояние. В Госдуме планируют запретить зарабатывать на образе Родины-материСмотреть фотографии
18:58
На видео попал разгром площадки ULTRA 100 в ВолжскомСмотреть фотографии
18:48
Маэстро Николай Хондзинский приедет в Волгоград дирижировать оперой «Тоска»Смотреть фотографии
18:24
СК: в Волгограде ищут мать найденного мертвым на полигоне младенцаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:15
Труп младенца нашли в пакете на сортировочном комплексе под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:33
Банк Уралсиб интегрировал сервис онлайн-бухгалтерии «Моё дело» в интернет-банкСмотреть фотографии
16:29
В России предложили создать нацпроект для участников СВОСмотреть фотографии
16:28
Суд в Волгограде проигнорировал мольбы мебельщика-кидалы БородавкоСмотреть фотографии
16:12
Избивший пенсионерку в магазине волжанин может отделаться штрафомСмотреть фотографииCмотреть видео
16:02
В Волгоградской области задержан мужчина, напавший с топором на соседаСмотреть фотографии
15:09
ФСБ предупредила волгоградцев о вербовке детей для новых терактовСмотреть фотографии
14:52
Чиновникам Средней Ахтубы пришлось найти деньги на детскую площадкуСмотреть фотографии
14:29
В Госдуме обсуждают возможность возвращения смертной казни в РоссииСмотреть фотографии
14:18
Учебная эвакуация прошла в бизнес-центре Premier Building в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:15
Рыбака с сетями и 216 кг рыбы поймали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:12
Новые автобусы выпустят на межмуниципальные маршруты к майским праздникамСмотреть фотографии
13:04
Власти займутся организацией похорон погибшей в «Крокусе» волгоградки Юлии ЧечинойСмотреть фотографии
12:32
Ростовских рабочих привлекут к благоустройству сквера в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
11:34
Переживали всем двором: в Волгограде уличный кот два дня провисел на деревеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:16
Зарплаты – высокие, условия – отличные: в Волгограде ищут сотрудников на рабочие специальностиСмотреть фотографии
11:00
Подъем заболеваемости ОРВИ произошел в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:55
У малыша начались судороги. Многодетная семья отравилась угарным газом в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:34
В Котово паводком смыло дорогуСмотреть фотографии
10:34
Похитители люков на кроссовере засветились перед камерой наблюдения в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:33
В Волжском запускают прием заявок на грантовый конкурс для местных сообществСмотреть фотографии
10:30
Пропавшего известного хирурга-онколога из Волгограда нашли живым в лесуСмотреть фотографии
10:30
Волгоградская область обновила автобусы на сельских и дачных маршрутахСмотреть фотографии
10:19
В Волгограде умер экс-главврач больницы № 5 Владимир МатвеевСмотреть фотографии
10:13
В Волгоградской области с 1 апреля стартует пожароопасный сезонСмотреть фотографии
 