



5 апреля на сцене театра «Царицынская опера» пройдёт самый масштабный в плане декораций и захватывающий по драматургии спектакль «Тоска» Дж. Пуччини. За пультом – известный дирижер, лауреат Премии им. Бориса Чайковского, международных Баховских фестивалей, Премии правительства Москвы Николай Хондзинский.

Монументальные декорации петербургского художника Вячеслава Окунева как будто раздвигают пространство сцены волгоградского оперного театра. Сценографу спектакля удалось передать масштаб действия, поместив купол церкви Сант-Андреа делла Балле, площади, тюремный замок на едином пространстве. Декорации погружают зрителей в атмосферу Рима начала XIX века, музыка великого композитора придает объем и драматизм всему происходящему.

Роль Марио Каварадосси исполнит ведущий солист театра Алексей Михайлов, партию его возлюбленной Флории Тоски впервые споет Татьяна Баласанова, а начальника полиции Скарпиа – Александр Еленик.

По словам солистов, музыка Пуччини требует большого дыхания, хорошего владения голосовым аппаратом, эмоциональной наполненности. Исполнители главных партий визуально смотрятся очень гармонично, они дополняют друг друга и в накале страстей. В этом зрители убедились во время последней премьеры «Паяцы» Р. Леонкавалло, где Алексей Михайлов и Татьяна Баласанова блестяще исполнили свой дуэт Канио и Недды.

Татьяна Баласанова готовится к роли Флории Тоски с большой ответственностью, старается находить в себе яркие эмоции и чувства героини. Алексей Михайлов отметил, что важно быть на одной волне, в одном эмоциональном накале с партнёром по сцене. А гениальная музыка композитора позволит получить наслаждение от игры и выплеснуть большое количество эмоций.

— Джакомо Пуччини – один из самых близких мне композиторов, — поделился дирижёр Николай Хондзинский. — Иногда мне кажется – он самый «русский» из всех итальянцев: бесконечная рахманиновская мелодия, огромная палитра эмоций, часто – одновременно полярных, удивительно поэтичная оркестровка. И совершенно невыдуманными звучат в оркестре Пуччини чувства его персонажей. Как и другие оперы Пуччини «Тоска» очень не проста и для солистов и для оркестра. Здесь я с удовольствием хочу отметить весь каст на предстоящий спектакль: замечательные артисты, с которыми, я уверен, у нас сложится спектакль, что называется, «на одном дыхании». Я рад вновь встать за пульт «Царицынской оперы». Театр развивается и качественно растёт, это очень здорово.

Как приглашенный дирижер Николай Хондзинский сотрудничал с Мариинским театром, Академическим симфоническим оркестром Санкт-Петербургской филармонии, The Universal Ballet Company (Сеул, Южная Корея), Государственным Академическим Симфоническим оркестром им. Светланова, Екатеринбургским камерным хором «Доместик», Архангельским Государственным камерным оркестром, балетной труппой «Кремлёвский балет», театрами «Русская опера», «Балет Москва» и др. Критики и публика отмечают высокий дирижерский профессионализм маэстро, изысканный вкус, стилистическую точность, высокое эмоциональное напряжение и масштабное чувство формы.

Реклама. ГБУК Волгоградский государственный театр «Царицынская опера», ИНН 3442071412