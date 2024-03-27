Общество 27.03.2024 10:17 Реклама
0
27.03.2024 10:17 Реклама
21 марта в Волгограде стартовал крупнейший в Южном федеральном округе образовательный форум. Ведущие учреждения высшего и среднего специального образования юга страны представляли здесь свои наработки. В их числе и Образовательное частное учреждение высшего образования «Международный юридический институт», Волжский филиал.
— Мы не могли себе позволить пропустить такое широкомасштабное мероприятие. Наш вуз имеет обширный опыт подготовки кадров. В настоящее время абитуриентам доступны как программы высшего, так и среднего специального образования. По сути, это весь спектр направлений: колледж, бакалавриат, магистратура, специалитет и аспирантура, — рассказала ИА «Высота 102» заместитель директора по учебной работе Волжского филиала «Международного юридического института» Римма Магомедова.
Все образовательные программы МЮИ имеют государственную аккредитацию, доступны как на коммерческой, так и на бюджетной основе и адаптированы для дневной, очно-заочной и заочной форм обучения. За тридцатилетнюю историю вуз уже подготовил свыше 50 тысяч высококвалифицированных специалистов.
— Все студенты Волжского филиала МЮИ востребованы в своих профессиональных нишах и трудоустроены. Активно участвуют в общественной жизни города и региона. Многие, получив качественное высшее образование, решают связать свою жизнь с преподаванием. Востребованы наши выпускники в полиции, следственных органах, в судах различной юрисдикции, органах государственной и муниципальной власти, а также в Вооружённых силах России, — добавила Римма Магомедова.
«Международный юридический институт» продолжает отстаивать принципы качественного юридического образования. Для этого как в головном вузе, так и в филиалах созданы все необходимые условия. Студенты, выбравшие МЮИ, получают доступ как к теоретическим знаниям, так и к уникальной практической базе — Волжский филиал оснащён современной мультимедийной техникой, а также специализированным криминалистическим оборудованием.
Отметим, познакомиться с Волжским филиалом Международного юридического института могли все желающие. Стенд вуза был доступен в рамках «Волгоградского образовательного форума», который проходил с 21 по 23 марта на «Волгоград Арене».
Реклама. ОЧУ ВО «Международный юридический институт», ИНН 7719046938
В Садах Придонья продолжается строительство домов для сотрудников27.03.2024 11:41
Общество 27.03.2024 11:41
Где милосердие? Волгоградцев возмутило фото с лежащим на полу пациентом ЦРБ27.03.2024 11:36
Общество 27.03.2024 11:36
Держите детей за руки: на Волгоград 27 марта налетел сбивающий с ног ветер27.03.2024 11:30
Общество 27.03.2024 11:30
Электричку Волгоград-Волжский пустят для болельщиков «Ротора» 30 марта27.03.2024 10:27
Общество 27.03.2024 10:27
В Волгограде арестовали шины и парфюм на 900 тыс. рублей без маркировки27.03.2024 09:39
Общество 27.03.2024 09:39
Сломано крыло и вырван хвост: в Волгограде спасли загнанного на дерево фазана27.03.2024 09:29
Общество 27.03.2024 09:29
Волгоградские дачники на старте сезона могут остаться без света и воды27.03.2024 09:18
Общество 27.03.2024 09:18
В Волжском с 1 апреля запускают дачные маршруты27.03.2024 07:59
Общество 27.03.2024 07:59
Калории для эмоций: психолог рассказала, как перестать заедать стрессы27.03.2024 06:29
Общество 27.03.2024 06:29
Под Волгоградом под нож пустят коров из-за опасной инфекции26.03.2024 21:48
Общество 26.03.2024 21:48
Фронтовикам из Волгоградской области выплатят по 10 тысяч рублей26.03.2024 21:29
Общество 26.03.2024 21:29
Эксперты из Волгограда и Астрахани дали разрешение на ресторан в здании НЭТа26.03.2024 19:45
Общество 26.03.2024 19:45
Маэстро Николай Хондзинский приедет в Волгоград дирижировать оперой «Тоска»26.03.2024 18:48 Реклама
Общество 26.03.2024 18:48 Реклама
ФСБ предупредила волгоградцев о вербовке детей для новых терактов26.03.2024 15:09
Общество 26.03.2024 15:09
Чиновникам Средней Ахтубы пришлось найти деньги на детскую площадку26.03.2024 14:52
Общество 26.03.2024 14:52