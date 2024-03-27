



21 марта в Волгограде стартовал крупнейший в Южном федеральном округе образовательный форум. Ведущие учреждения высшего и среднего специального образования юга страны представляли здесь свои наработки. В их числе и Образовательное частное учреждение высшего образования «Международный юридический институт», Волжский филиал.





— Мы не могли себе позволить пропустить такое широкомасштабное мероприятие. Наш вуз имеет обширный опыт подготовки кадров. В настоящее время абитуриентам доступны как программы высшего, так и среднего специального образования. По сути, это весь спектр направлений: колледж, бакалавриат, магистратура, специалитет и аспирантура, — рассказала ИА «Высота 102» заместитель директора по учебной работе Волжского филиала «Международного юридического института» Римма Магомедова.





Все образовательные программы МЮИ имеют государственную аккредитацию, доступны как на коммерческой, так и на бюджетной основе и адаптированы для дневной, очно-заочной и заочной форм обучения. За тридцатилетнюю историю вуз уже подготовил свыше 50 тысяч высококвалифицированных специалистов.

— Все студенты Волжского филиала МЮИ востребованы в своих профессиональных нишах и трудоустроены. Активно участвуют в общественной жизни города и региона. Многие, получив качественное высшее образование, решают связать свою жизнь с преподаванием. Востребованы наши выпускники в полиции, следственных органах, в судах различной юрисдикции, органах государственной и муниципальной власти, а также в Вооружённых силах России, — добавила Римма Магомедова.





«Международный юридический институт» продолжает отстаивать принципы качественного юридического образования. Для этого как в головном вузе, так и в филиалах созданы все необходимые условия. Студенты, выбравшие МЮИ, получают доступ как к теоретическим знаниям, так и к уникальной практической базе — Волжский филиал оснащён современной мультимедийной техникой, а также специализированным криминалистическим оборудованием.





Отметим, познакомиться с Волжским филиалом Международного юридического института могли все желающие. Стенд вуза был доступен в рамках «Волгоградского образовательного форума», который проходил с 21 по 23 марта на «Волгоград Арене».

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