«Закурил и требовал выпивку»: стали известны подробности экстренной посадки рейса Москва – Стамбул





В аэропорту Волгограда с рейса, следовавшего из Москвы в Стамбул, сняли буйного пассажира. Как сообщает V102.RU со ссылкой на телеграм-канал AVIAINCIDENT, во время полета мужчина требовал выпивки, закурил электронную сигарету и кидался на бортпроводников.

По информации старшего бортпроводника, до полета пассажир не вызвал у экипажа никаких подозрений. В том числе, никто из проводников не заметил, что мужчина был нетрезвым.

- Во время полета пассажир закурил электронную сигарету, бортроводником факт курения пресечен, прибор изъят на время полета, отказано в предложении алкогольных напитков, пассажиру анонсирована передача в полицию по прилету в аэропорт Стамбула, - сообщается в телеграм-канале. - Несмотря на это, мужчина продолжил деструктивное поведение, требовал в агрессивной форме спиртные напитки, неоднократно приходил на кухню, пытался оттолкнуть бортпроводника, оскорблял экипаж нецензурной бранью, выхватил служебный планшет у старшего бортпроводника из рук, парализовал процесс обслуживания пассажиров бизнес-класса, угрожал экипажу физической расправой, отказывался покидать буфетно-кухонную стойку.

Командой воздушного судна было принято решение о вынужденной посадке. По прилету в волгоградский аэропорт, мужчину задержали. Сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности. В 12:23 рейс SU-2130 уже вылетел в Стамбул.