



Кто никогда не бывал в волгоградской степи, тому не понять ее особенной красоты. Кому-то степные просторы кажутся унылыми и однообразными, но именно в бескрайности и безграничной свободе заключается их уникальность. И, пожалуй, нет ничего прекраснее степи весной. Яркий цветочный ковер, устремляющийся за горизонт, воздух, напоенный ароматом степных трав, синие всполохи рек – зеркал, которые заглядывают в душу путешественнику.

Именно здесь, в сердце волгоградской степи, хранится самая главная ее жемчужина – озеро Эльтон, самое большое соленое озеро в Европе и самое высокоминерализованное в мире. Овеянный легендами, вот уже несколько веков Эльтон притягивает к себе тысячи людей, врачуя их тело и души.

Потому что эльтонская вода не только красива, но и полезна: по своим целебным свойствам озеро может смело конкурировать со знаменитым Мертвым морем. Причем лечит здесь не только вода, но и воздух, концентрация ионизации которого значительно выше ионизации воздуха в большинстве равнинных лесных курортов России, а еще – озерная грязь и рапа. Именно поэтому еще в 1910 году на Эльтоне был построен бальнеологический санаторий, слава о котором мгновенно разнеслась по всей России.





Известный русский хирург, профессор Сергей Миротворцев писал в 1915 году: «Целебное действие эльтонской грязи и рапы, сказывающееся уже в течение 4-6 недель, заставляет нас считать это озеро одним из самых «сильных». А профессор-клиницист Илья Снегирев признавался: «Таких блестящих результатов от лечения целебными источниками в Эльтоне я не встречал ни в России, ни на Кавказе, ни за границей».

Сегодня знаменитый эльтонский санаторий – старейший в России – превратился в роскошный современный санаторный комплекс, куда охотно приезжают не только жители Волгоградской области (санаторий находится всего в 4 часах езды от областного центра), но и из других регионов и даже соседних государств. Санаторий открыт для посещения круглый год, в особенности, гости отмечают весну как самое благоприятное для отдыха время года.

При этом специфика «Эльтона» такова, что сюда можно приезжать с несколькими видами заболеваний. Гастроэнтерология, гинекология, урология, дерматовенерология, неврология, кардиология, терапия, эндокринология, офтальмология, болезни двигательного аппарата и суставов – список показаний для посещения санатория можно продолжать очень долго. А лечение, которое предлагают здесь, пожалуй, невозможно получить ни в одном другом российском санатории.

Например, пелоидотерапия – прекрасная лечебная процедура, которая при соблюдении всех необходимых правил оказывает комплексное воздействие на организм человека и превращается в мощное оружие борьбы с множеством заболеваний и косметологических дефектов, сохраняя здоровье, красоту и молодость.

Рапные ванны, бальнеогрязелечение, лечение уникальными эльтонскими грязями, электрофорез с различными лекарственными растворами, гальваногрязелечение, импульс-терапия – и все это на фоне живописных видов Приэльтонья. В поисках максимального удовольствия можно отправиться на массаж. Лимфодренажный, вакуумный, подводный, грязевой и общеоздоровительный, кедровая бочка и прессотерапия – врачи разного профиля помогут подобрать самую эффективную программу лечения и оздоровления.





Для гостей санатория «Эльтон» предусмотрены все варианты размещений – рядом с основным двухэтажным зданием грязеводолечебницы выстроены два современных здания гостиниц «VIP» и эконом-классов, а также пять коттеджных VIP-апартаментов для максимально комфортного пребывания. Посетителей встречает самый внимательный и высокопрофессиональный персонал, который создает для отдыхающих истинно домашнюю атмосферу.

Тем более, что в санаторном комплексе действительно есть все, что нужно самому взыскательному посетителю. Уютные парки для прогулок, удобные беседки, причудливый ландшафтный дизайн. Все помещения оборудованы Wi-Fi, для гостей с детьми есть детская комната, работают кинозал, теннисный корт, бильярд, волейбольная площадка, тренажерный зал и центр досуга, где можно поиграть в шахматы, нарды, почитать книгу или посетить концерт.

Для полноценного оздоровления специалисты советуют приобрести стандартную путевку сроком на 21 день. Однако «Эльтон» гостеприимно принимает и тех, кто хочет просто на некоторое время сбежать от городской суеты: в таком случае можно приобрести путевки сроком на 7 и 13 дней. Этого тоже хватит для того, чтобы поправить здоровье, увидеть своими глазами завораживающее озеро и достопримечательности местной природы.





Рекомендуем обязательно увидеть озеро Эльтон на закате. В этот момент небо и облака окрашиваются в красный цвет, а солнце постепенно опускается в розовые воды волшебного исцеляющего озера. Вид на миллион и воспоминания – на всю жизнь.