В Суровикино задержали больного туберкулезом, сбежавшего из больницы

В Волгоградской области инфекционисты вынуждены были обратиться за помощью к судебным приставам. Из регионального туберкулезного диспансера сбежал один из пациентов, принудительно помещенных сюда на лечение. Несмотря на серьезный диагноз и опасность для окружающих, пациент покинул заведение и уехал в свой родной город Суровикино.

Какое-то время жителю удавалось скрываться в райцентре, однако в конце концов специалистам удалось вычислить его местонахождение.

– Мужчина был доставлен в районное отделение судебных приставов, где за воспрепятствование законной деятельности должностных лиц органа принудительного исполнения привлечен к административной ответственности по ст. 17.8 КоАП РФ, а затем препровожден в туберкулезный диспансер для дальнейшего лечения, – рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУФССП России по Волгоградской области.

Отметим, туберкулез – довольно распространенное заболевание. Большинство пациентов заражаются инфекцией после прямого контакта с больным, который рассеивает микобактерии при кашле, чихании или разговоре.

Фото из архива ИА «Высота 102»