Общество

ЕвроХим-ВолгаКалий организует здоровое питание для своих сотрудников

Общество 20.03.2024 16:25
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20.03.2024 16:25


С 4 марта дотации на питание получают сотрудники предприятия ЕвроХим-ВолгаКалий, которое развивает в Волгоградской области мощности Гремячинского горно-обогатительного комбината. Горячие завтраки, обеды и ужины готовят в столовой и буфетах на территории ГОКа, в ресторане «Кристалл» и кафе «Пышка» в городе Котельниково.
За десять дней компенсацию оплаты питания получили 1819 работников ЕвроХим-ВолгаКалия. На эти цели за две недели предприятие направило порядка 1,5 млн рублей.
Для получения дотации сотруднику нужно выбрать блюда, подойти к платежному терминалу и приложить к считывателю личный пропуск. Предприятие оплатит 150 рублей, остальную сумму – сам работник. Такая же схема применяется для сотрудников, работающих в вечерние смены или выходные дни.

Организация питания для работников важна не только с точки зрения экономии личных финансовых средств. Оплачивая часть обеда, компания стремится обеспечить свой коллектив качественным и разнообразным горячим питанием.
Вкусную еду готовят повара сервисного предприятия ЕвроХим-ВолгаСервис. Меню в столовой и буфетах комбината формируется с учетом различных вкусовых предпочтений и даже национальных традиций работников Гремячинского ГОКа.

Компенсация затрат на питание – только часть большой работы по обеспечению социального благополучия персонала ЕвроХима.
Для того, чтобы работники сами определяли приоритеты социальной обеспеченности, на предприятиях ЕвроХима запущена программа вовлеченности. В рамках этой программы проводятся опросы, результаты которых позволяют выявить зоны развития и сформировать конкретные планы по реализации инициатив сотрудников.
Уже сейчас на Гремячинском ГОКе реализованы предложения коллектива по развитию спорта, пересмотрены условия медицинского обслуживания и расширены услуги, доступные работникам по программе добровольного медицинского страхования.
Реклама. ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», ИНН 7710473036

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