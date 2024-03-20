Общество 20.03.2024 14:19
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20.03.2024 14:19
Достаточно ли витаминов получают современные школьники? Что делать, чтобы витаминизация стала всеобщей задачей? Эти и другие вопросы, касающиеся здоровья подрастающего поколения, поднимались на ток-шоу «Горячее мнение», организованным оператором социального питания ООО «Виво Маркет» и Ассоциацией «Профессионалы Социального Питания и Оздоровления Населения».
Приглашенным экспертом проекта стал координатор Общероссийской Программы «Здоровое Питание – здоровье нации», член ООД «За Сбережение Народа», практикующий семейный врач Сергей Шагеев.
Гость отметил, что сейчас дети и подростки особенно подвержены воздействию множества негативных факторов, включая неправильное питание, недостаток двигательной активности, стресс и неблагоприятную экологическую обстановку. В связи с чем возникла необходимость дополнительных мер, направленных на укрепление детского здоровья.
Одна из них – витаминизация, которая является основным направлением общероссийской программы «Здоровое питание – здоровье нации».
– Я, как практикующий врач, знаю, что у большинства детей диагностируется недостаток таких важнейших витаминов как: витамин Д, омега 3, железо и йод. И если не восполнять их через еду и напитки, последствия могут быть очень плачевными, поэтому важно, чтобы питание было сбалансированным, – прокомментировал Сергей Шагеев. – Культура питания идет из семьи. Если родители предпочитают фастфуд, много специй, острую и сладкую пищу, то и дети будут есть то же. Часто бывает, что, приходя в школьные столовые, ребята не едят то, что предлагают операторы питания, они привыкли к другому. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок правильно питался, то нужно начинать с себя.
– Программа здорового питания «Здоровье нации» реализуется во многих регионах страны. Волгоградская область – один из самых успешных примеров, – добавил доктор Шагеев.
О том, как волгоградский оператор питания реализует данную программу рассказал директор ООО «Виво Маркет» Роман Ковалев.
– При разработке меню мы делаем основной упор на его сбалансированность и наличие в блюдах необходимых для детей нутриентов, – прокомментировал Роман Ковалев. – В обновленное меню за родительскую плату, которое будет запущено в апреле, было добавлено больше яйца и моркови. Это те продукты, которые дети не едят в чистом виде, поэтому наши технологи немного схитрили и «спрятали их в интересные блюда. Также мы добавили новые варианты овощных подгарнировок и разнообразили ассортимент компотов, что позволило наполнить школьное меню еще большим количеством витаминов.
В очередной раз ток-шоу стало площадкой для обсуждения важной темы, которая затрагивает здоровье и благополучие детей. Участники диалога пришли к выводу, что витаминизация школьного питания – это важный аспект в улучшении здоровья подрастающего поколения.
– Ценно, что в Волгограде организаторы процесса социального питания тесно сотрудничают с родителями, учителями и детьми. Я крайне редко встречаю такой подход в других регионах, когда участники встречи в открытую, глядя друг другу в глаза обсуждают все важные вопросы. Такие мероприятия делают лучше не только питание, но и в целом мир, – поделился впечатлениями Сергей Шагеев.
Напомним, что ток шоу «Горячее мнение» – это единственное в своем роде ток-шоу о здоровом рационе, особенностях социального питания, вкусовых привычках детей и взрослых. Уже более 600 родителей и школьников смогли высказать свое горячее мнение на актуальную для всех тему.
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