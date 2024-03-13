В ходе рабочего визита в Волгоград кандидат в президенты РФ Николай Харитонов выступил с инициативой проведения всероссийского референдума по вопросу возвращению Волгограду исторического имени Сталинград, сообщает V102.RU.

— Давайте, если вы не против, поддержите сегодня здесь в Волгограде-Сталинграде возможность проведения референдума в масштабах страны о возврате исторического названия городу Сталинград, — заявил политик в ходе встречи с горожанами в Волгоградском музыкальном театре.

Коммунист уточнил, что такое желание появилось у него после посещения Мамаева кургана и возложения цветов к могиле дважды Героя Советского Союза, маршала Василия Чуйкова.

— Мы посмотрим, какой механизм необходим. После выборов мы обязательно выступим с такой инициативой. Много времени проходит, разговоры идут, а мы все никак не решимся, — добавил Харитонов.

Напомним, что предложение Харитонова о переименовании прозвучало в январе 2024 года. По мнению политика, вернуть имя Сталинград Волгограду нужно «без разговоров». Читатели ИА «Высота 102» заявление политика встретили неоднозначной реакцией — по мнению большинства горожан, такие вопросы должны решать жители региона и никто иной.

Фото: архив ИА «Высота 102»