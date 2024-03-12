Общество

Волгоградцы могут выиграть путешествие за покупки в «Пятёрочке»

Общество 12.03.2024 16:53 Реклама
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12.03.2024 16:53 Реклама


В преддверии майских отпусков во всех магазинах «Пятёрочка» стартовала новая акция «Отпуск за 500 рублей». Среди участников разыграют гарантированные и ценные подарки, а также главный приз – сертификат на путешествия номиналом 500 000 рублей.
Акция проходит в 32 регионах страны с 12 марта по 15 апреля. Чтобы принять в ней участие, нужно совершить покупку с картой лояльности «Х5 Клуб» на сумму от 500 рублей в одном чеке и зарегистрировать его на сайте 5ka-otpusk.ru
В еженедельном розыгрыше можно стать обладателем приятных призов, среди которых удобный чемодан, рюкзак для путешествий, дорожная сумка и сертификаты на 100 000 и 50 000 рублей. Статус розыгрыша регулярно обновляется на сайте акции. Победители акции станут два счастливчика, которые заберут главный приз – сертификаты на путешествие на 200 и 500 тысяч рублей. 
Помимо этого, при регистрации первого чека каждый участник получает гарантированный приз – доступ к сервису «Пакет» на 2 месяца за 1 рубль. 

Также «Пятёрочка» даёт возможность всем друзьям стать счастливыми обладателями подарочных карт на покупки в магазинах сети. Для этого необходимо отправить своему другу ссылку на участие, по которой он должен зарегистрироваться и загрузить чек, соответствующий условиям акции. По итогам четыре пары друзей получат по подарочной карте номиналом 4 000 рублей каждый.
Кроме того, есть еще одна возможность получить гарантированный ценный приз – совершить покупку любого товара-партнёра акции, зарегистрировать чек на сайте и стать участником розыгрышей от партнёров.
Все подробности об акции, условиях участия, порядке проведения розыгрыша и выдачи призов можно узнать на сайте 5ka-otpusk.ru.
Реклама. ОО «Агроторг», ИНН 7825706086

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