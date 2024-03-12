Волгоградцы могут выиграть путешествие за покупки в «Пятёрочке»

Общество 12.03.2024 16:53 Реклама
0
12.03.2024 16:53 Реклама
В преддверии майских отпусков во всех магазинах «Пятёрочка» стартовала новая акция «Отпуск за 500 рублей». Среди участников разыграют гарантированные и ценные подарки, а также главный приз – сертификат на путешествия номиналом 500 000 рублей.
Акция проходит в 32 регионах страны с 12 марта по 15 апреля. Чтобы принять в ней участие, нужно совершить покупку с картой лояльности «Х5 Клуб» на сумму от 500 рублей в одном чеке и зарегистрировать его на сайте 5ka-otpusk.ru.
В еженедельном розыгрыше можно стать обладателем приятных призов, среди которых удобный чемодан, рюкзак для путешествий, дорожная сумка и сертификаты на 100 000 и 50 000 рублей. Статус розыгрыша регулярно обновляется на сайте акции. Победители акции станут два счастливчика, которые заберут главный приз – сертификаты на путешествие на 200 и 500 тысяч рублей.
Помимо этого, при регистрации первого чека каждый участник получает гарантированный приз – доступ к сервису «Пакет» на 2 месяца за 1 рубль.
Также «Пятёрочка» даёт возможность всем друзьям стать счастливыми обладателями подарочных карт на покупки в магазинах сети. Для этого необходимо отправить своему другу ссылку на участие, по которой он должен зарегистрироваться и загрузить чек, соответствующий условиям акции. По итогам четыре пары друзей получат по подарочной карте номиналом 4 000 рублей каждый.
Кроме того, есть еще одна возможность получить гарантированный ценный приз – совершить покупку любого товара-партнёра акции, зарегистрировать чек на сайте и стать участником розыгрышей от партнёров.
Все подробности об акции, условиях участия, порядке проведения розыгрыша и выдачи призов можно узнать на сайте 5ka-otpusk.ru.
Реклама. ОО «Агроторг», ИНН 7825706086
В Волгограде директор колледжа опубликовал обращение после скандала из-за фото кактуса12.03.2024 20:19
Общество 12.03.2024 20:19
В Волгограде отремонтируют 43 улицы в 2024 году: список12.03.2024 16:13
Общество 12.03.2024 16:13
«Пока не пускают»: в Волжском на 2 километра растянулась пробка из фур12.03.2024 15:40
Общество 12.03.2024 15:40
Николай Варганцев из Жирновска погиб на СВО12.03.2024 15:17
Общество 12.03.2024 15:17
«Что им там померещилось?»: в Волгограде программист лишился работы из-за фото кактуса в чате колледжа12.03.2024 14:51
Общество 12.03.2024 14:51
Андрей Бочаров выступил на главном митинг-концерте в Волгограде12.03.2024 14:27
Общество 12.03.2024 14:27
Волгоградцам предложили посмотреть концерт с Медведевым и Турчаком онлайн12.03.2024 14:00
Общество 12.03.2024 14:00
Главный пристав Волгоградской области Галина Косогорская отмечает День рождения12.03.2024 12:47
Общество 12.03.2024 12:47
Прибывший в регион Турчак принял участие в мероприятии под Волгоградом12.03.2024 12:35
Общество 12.03.2024 12:35
Скоморохи, кулачные бои и огненное шоу: опубликована программа Масленицы в ЦПКиО12.03.2024 12:05
Общество 12.03.2024 12:05
Облсуд засилил суровый приговор топ-менеджеру Сергею Гирсову в Волгограде12.03.2024 11:48
Общество 12.03.2024 11:48
В Волгограде после скандального видео уволили пинавших пациента фельдшеров12.03.2024 10:17
Общество 12.03.2024 10:17
Водители, медики и управленцы: в Волгограде опубликован топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий12.03.2024 10:10
Общество 12.03.2024 10:10
Волгоград сковали 8-балльные пробки в день приезда Дмитрия Медведева12.03.2024 09:03
Общество 12.03.2024 09:03
В Волгограде и Астрахани изъяли 2 тысячи пачек «левых» сигарет12.03.2024 08:28
Общество 12.03.2024 08:28