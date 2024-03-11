



Арбитражный суд Волгоградской области поставил точку в деле о растрате бюджетных средств при ремонте участка линии скоростного трамвая в границах улицы Землянского и площади Дзержинского. В 2022 году перевозчик «Метроэлектротранс» переплатил подрядной организации свыше 2 млн рублей.

В рамках исполнения указанного контракта заказчиком оплачены подрядной организации МБУ «Северное» за счет средств субсидии из бюджета работы и материалы. При этом их стоимость была существенно завышена.

Растрата вскрылась еще в 2023 году, во время проверки Управления федерального казначейства по Волгоградской области, однако муниципальная транспортная компания не согласилась с выводами ревизоров, попытавшись оспорить их заключение в суде.

– Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что действиями заявителя нарушен принцип эффективности использования бюджетных средств, который означает, что участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств, – сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Арбитражного суда.

Не согласившись с выводами суда, руководство «Метроэлектротранс» решило оспорить и это решение, однако апелляционная инстанция также встала на сторону казначейства, обязав муниципального перевозчика вернуть в бюджет 2 055 322,80 рублей.

Отметим, средства на обновление участка метротрама в границах улицы Землянского и площади Дзержинского были выделены в рамках трансфера из федерального бюджета. В настоящее время решение арбитражного суда вступило в силу. В ближайшее время переплаченная сумма должна быть полностью возвращена.