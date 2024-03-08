От героинь труда до сказочных красавиц: волгоградки нашли в архивах добрые и милые открытки из прошлого

Еще недавно вместо безликих картинок в мессенджерах волгоградки получали бумажные открытки с поздравлениями. Пожелтевшие карточки с простыми, но тёплыми словами многие из них хранят и сейчас. Корреспонденты ИА «Высота 102» заглянули в архивы и посмотрели, какие поздравления приходили женщинам несколько десятилетий назад.

Поздравительные открытки к 8 марта появились чуть позже марок - в 1952 году. На первом плане в них была советская труженица, осваивающая все новые профессии и работающая наравне с мужчинами. Спустя несколько лет в стране боролись за рождаемость, и даже на праздничных карточках все чаще появлялись дети. Художники изображали их с охапками мимозы, сладостями и даже с хорошими оценками.





- Как приятно было получить яркую картинку с тёплыми словами поздравлений от родственников и друзей, ведь других способов общения между людьми, живущими в разных городах, было не так уж и много. Несмотря на большой поток праздничной корреспонденции, она всегда поступала точно в срок, и в почтовом ящике могло оказаться сразу 2-3 весточки от разных адресатов. Кстати, они могли быть с одним и тем же изображением, но это не омрачало радости от их получения, - ностальгирует волгоградка Ирина. - К поздравлениям приписывались и короткие новости о текущей жизни, передавались приветы всем друзьям и знакомым. В общем, это был достаточно приятный ритуал, который мы с теплом вспоминаем и сейчас.

Со временем Международный женский день терял свой идеологический окрас и становился все более «мирским» и народным праздником. В 70-е годы по разным уголкам Советского Союза разлетались открытки с изображением сказочных героинь и мультипликационных персонажей.





- У меня до сих пор хранится открытка от племянницы. На ней изображен кот Леопольд с цветами, который призывает всех нас жить дружно. Такая детская и милая карточка, - вспоминает волгоградка Анжелла. - Впрочем, само изображение на открытке не играло никакого значения. Особое удовольствие вызывал уже сам факт ее получения. Когда в щели ящика что-то белело, я ощущала такое щемящее сладостное чувство - от неожиданности и долгожданности одновременно. Представляете, каждая открытка жила своей жизнью. Она путешествовала, переходила из рук в руки и, в конце концов, попадала именно ко мне! Даже если внутри был достаточно тривиальный текст, я всегда радовалась такому подарку.





Любовь к открыткам - таким простым, но по-своему уникальным - объединяла не одно поколение. И если для взрослых их выбор был привычной рутиной, то для детей превращался в трепетный момент.

- Мы жили в доме, на первом этаже которого располагался книжный магазин с большим выбором открыток. Не зайти туда было невозможно, боюсь, что я бывала там почти каждый день, - улыбается волгоградка Елена. - Стоили они копейки, поэтому меня всегда преследовал соблазн потратить на них часть карманных денег (это же «взрослое решение»). Помню, что перед праздником мы заходили с мамой в этот магазин, адресно подбирали для каждого свою, подписывали и торжественно несли их к Главпочтамту, - так то ли надежнее, то ли быстрее. Мне, ребенку, нравилось класть в щелочку ящика по одной открытке и при этом мысленно проговаривать: «Лови, тетя Оля!» В некотором смысле жаль, что это перестало быть доброй традицией, ведь некоторые до сих пор хранят такие вещи в своих шкатулочках. А в современных мессенджерах поздравление вроде бы и ценно, но что-то не то. Да и не сохранишь его особо-то... Чистим память телефона (а заодно и свою), удаляя из нее все теплые пожелания.





Автор: Виктория Чумакова

Открытки из материалов Национальной электронной библиотеки