Общество 07.03.2024 15:03
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07.03.2024 15:03
В Кировском районе по улице Армавирская бригады «Концессий водоснабжения» заменили изношенный участок водовода диаметром 1000 миллиметров. Перед выводом поврежденного отрезка из эксплуатации специалисты переключили водоснабжение домовладений на резервную линию, чтобы сохранить подачу ресурса потребителям.
Как пояснил ИА «Высота 102» начальник цеха капитального строительства «Концессий водоснабжения» Дмитрий Аксенов, работа велась в исключительно сложных условиях – как технических, так и погодных. Дело в том, что часть подлежащего замене участка трубы – около 32 метров – проходит под железнодорожными путями, поэтому демонтаж его осуществлялся поэтапно, чтобы не останавливать движение поездов.
На помощь «Концессиям водоснабжения» пришла специализированная техника – машина направленного бурения МНБ-50. С ее помощью специалисты метр за метром вытягивали изношенную трубу из стального футляра, стараясь не повредить конструкции. Таким же способом в футляр «затягивали» новый фрагмент водовода, выполненный из современных высокопрочных материалов, значительно повышающих срок эксплуатации объекта.
– Работы велись предельно аккуратно еще и потому, что рядом проходит большое количество других коммуникаций: теплотрасса, кабели иных эксплуатирующих организаций. Поэтому нужно было действовать буквально ювелирно, чтобы не повредить сторонние сети. Сложности в работе добавляла погода, а также наличие близко подходящих грунтовых вод, – рассказал Дмитрий Аксенов.
Несмотря на это специалисты выполнили все намеченные мероприятия в максимально сжатые сроки. Сейчас бригады «Концессий водоснабжения» завершили переврезку нового участка уже вне железнодорожных путей и ведут работы по вводу объекта в эксплуатацию. В общей сложности удалось заменить 62 метра магистрального водовода.
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