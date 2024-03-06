



В Волгограде делегация из Дагестана изучила региональный опыт организации социального питания на производственных площадках компании «Виво Маркет».

В состав делегации вошли представители органов исполнительной власти республики, а также оператора питания из Махачкалы ООО «Экспресс-продукт». Гостей встречали представители комитета образования, науки и молодежной политики по Волгоградской области, департамента образования Волгограда, а также руководство Ассоциации «Профессионалы социального питания».





Гости из Дагестана ознакомились с системой организации питания «Виво Маркет», в том числе побывали с ознакомительной экскурсией на комбинате в Кировском районе, где производятся мясные, рыбные полуфабрикаты и буфетная продукция.

Следующим пунктом посещения стала мастер-кухня, где готовятся обеды и завтраки для школ-буфетов. Это 34 школы города, где не все технологические процессы можно выполнять на месте, в связи с техническими особенностями пищеблоков. Связка комбината питания и мастер-кухни дает возможность кормить детей горячим и безопасным питанием в таких школах.





– Несмотря на то, что волгоградский регион не был в числе первых при переходе на аутсорсинг, именно нам удалось создать эффективную систему по организации питания в регионе и стать флагманом этой отрасли в ЮФО. Сейчас наши процессы настолько отлажены, что мы можем смело делиться этим опытом с другими. Лучшие практики должны масштабироваться. Это поможет улучшить отрасль и изменить отношение к сфере социального питания со стороны клиентов, – прокомментировал директор ООО «Виво Маркет» Роман Ковалев.

– Это наш второй визит на комбинат питания, в этот раз мы привезли с собой представителей Министерства образования республики. У нас в республике направление аутсорсинга в учреждениях социальной сферы только создается, поэтому то, что мы здесь увидели – это космос, – поделилась генеральный директор оператора питания из Махачкалы ООО «Экспресс-продукт» Виктория Гаджиева, – мы хотели познакомить с этим опытом коллег из исполнительных органов власти, потому что, по нашему мнению, опыт «Виво Маркет» передовой не только для нас, но и для страны в целом.

Как правильно составить льготное меню и меню за родительскую плату, какие принципы составления технологических карт использует оператор, какие электронные системы используются в Волгограде для оплаты питания, как организована логистическая система, а также контроль пищевой безопасности – эти и другие вопросы обсуждались во время дискуссии с участниками встречи.





– Цель нашего визита – перенять опыт региона в части организации питания в школах. Общение с коллегами было плодотворным, мы узнали многие моменты в части нормативных документов при организации питания в Волгограде, – сказал начальник отдела сопровождения госпрограмм Управления экономики и финансов Минобрнауки РД Муса Шейдабеков, – по возвращении домой мы начнем готовить всю необходимую документацию, и на первом совещании предложение по внедрению такого опыта будет озвучен на уровне региона.





Визит делегации из Дагестана стал важным шагом в обмене опытом между специалистами в области организации питания из разных регионов России. Это позволит улучшить качество питания в школах и повысить уровень удовлетворенности учащихся и их родителей.

За последнее время комбинат и мастер-кухню компании «Виво Маркет» посетили представители Дагестана, Ханты-Мансийского автономного округа, Северодвинска, Екатеринбурга, Тюмени, Узбекистана и Франции.

Фото предоставлено ООО «Виво Маркет»

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