Иловлинский районный суд Волгоградской области вынес решение о наказании местного жителя, который опубликовал на своей странице в соцсети фотографии и посты, дискредитирующие Вооруженные силы России, сообщили V102.RU в районном суде.

Житель Ольховского района обвинялся в административном правонарушении по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. За содеянное ему назначили административный штраф в сумме 30 тысяч рублей.

Установлено, что в декабре 2023 года на своей станице в «Одноклассниках» он размещал фотографии и видео различной тематики. 30 декабря, 9 и 12 марта он сделал репосты фотографий и сообщений из украинской группы, тем самым выразил негативное отношение к специальной военной операции.

В судебном заседании мужчина свою вину в совершении правонарушения признал и раскаялся.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.