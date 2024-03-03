Отец погибшего на СВО Героя России посетил в Волгограде Аллею Славы

Общество 03.03.2024 19:48
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03.03.2024 19:48
Отец погибшего на СВО полковника Андрея Кондрашкина побывал в Волгограде, чтобы посетить открытую недавно Аллею Славы в парке имени Гагарина, где один из стендов посвящен его сыну.
Владимир Иванович прибыл в Волгоград из Тамбовской области, рассказали V102.RU в региональной организации «Защитники Отечества». Сын Андрей всегда мечтал служить в ВДВ. После школы поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова.
Профессиональный военный, опытный командир Андрей Кондрашкин с первых дней проведения специальной военной операции находился в зоне боевых действий. Воевал под позывным «Дунай». 16 сентября 2023 года при выполнении боевого задания офицер погиб.
- Мы говорили с Андреем днем, в четыре часа. Любой родитель по первому слову разговора поймет, в каком настроении его ребенок. Андрей в тот день был как никогда бодрый и веселый. А ближе к ночи, около десяти вечера нам позвонили и сказали, что его больше нет, - вспоминал Владимир Кондрашкин.
Судьба Андрея Кондрашкина тесно связана с Волгоградской областью - с 2020 по 2021 год он был командиром 56-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в Камышине.
Андрей Кондрашкин награждён орденом за «Заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, орденом Мужества, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени с мечами, медалями Суворова и Жукова, 22 медалями Министерства обороны РФ. Указом Президента РФ за проявленные героизм и мужество при исполнении воинского и гражданского долга в ходе проведения специальной военной операции гвардии полковнику Андрею Кондрашкину присвоено звание Героя РФ посмертно.Фото региональной организации «Защитники Отечества» VK.com
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