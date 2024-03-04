«А что это с ним?»: в Волгограде обновленный памятник морякам порыжел

Скульптура, которую уже во второй раз вернули на постамент братской могилы моряков Волжской военной флотилии и рабочих завода «Красный Октябрь», стала выглядеть несколько иначе. На это обратили внимание жители Волгограда.
- Моряк как-то окрашен неоднородно – на скульптуре появились коричневые пятна. Насколько мы помним, он был раньше однородным по цвету – черным,
- поделились с V102.RU наблюдательные горожане.
В администрации Волгограда, куда информагентство обратилось за комментарием, назвали изменение цвета памятника временным.
- По данным скульптора, осуществлявшего восстановление памятника, временное изменение цвета является частью процесса формирования патины. По его завершению специалисты обработают памятник составом, который зафиксирует цвет патины. Согласно технологии, данные работы будут проведены при установлении положительной устойчивой температуры окружающей среды не ниже +13 ° - +15 °,
- говорится в ответе на редакционный запрос.
Напомним,
В мэрии добавили, что в настоящее время процедура приемки работ по восстановлению памятника еще не завершена. В случае выявления каких-либо дефектов по окончании приемки работ подрядчик устранит их в рамках гарантийных обязательств, заверили в администрации города.
V102.RU сообщало о трудной судьбе памятника морякам. Сначала в декабре 2012 года памятник стал жертвой вандалов, которые вырезали часть элементов мемориала и сдали его на металл. Затем волгоградский скульптор Павел Черкис восстановил срезанную часть и очистил скульптуру от загрязнений, а постамент облицовали гранитом.
Обновленную скульптуру вернули на место в ноябре прошлого года, а в декабре она снова исчезла.
В администрации Волгограда объяснили это необходимостью устранения возникших замечаний к восстановленному памятнику. Скульптура была возвращена для доработки волгоградскому скульптору.
Фото Павла Мирошкина