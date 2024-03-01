Общество

Врачи спасли ногу волгоградке после неудачной парковки

Общество 01.03.2024 18:16
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01.03.2024 18:16


Зима с детства для многих из нас ассоциируется с приятными моментами на горке, катке или играми в снежки. Однако, как отмечают врачи из отделения травматологии и ортопедии больницы №25 в Волгограде, для них этот период неизменно связан с наплывом пациентов с различными ушибами и травмами. Так, для одной из жительниц Волгограда обычная парковка машины в гараж в январе этого года закончилась сложнейшим переломом большеберцовой кости, который мог привести к страшным последствиям.

Начался сильный снегопад. Мы приехали с мужем в гараж и не могли его закрыть, так как козырек обледенел и был усыпан снегом. Нужно было помочь мужу и подержать противовес. Все произошло очень быстро – противовес поднялся и потащил меня за собой, – вспоминает пациентка. – В итоге, я упала с высоты собственного роста и ощутила острую боль. Посмотрев на ногу, я поняла, что она деформирована

Вместе со своим мужем Инна отправились в травмпункт, где девушке дали направление в 25-ю больницу, сразу предупредив, что без операции не обойтись.

– Мы в буквальном смысле боролись за восстановление ноги пациентки, – рассказывает лечащий врач травматолог Ефремов Александр Сергеевич. – При падении с высоты большая нагрузка приходится на нижние конечности. Мы провели пациентке остеосинтез с применением имплантатов. Операция стандартная, но сам перелом оказался непростой, поэтому пришлось поработать подольше.

Сложнейшая операция потребовала от бригады хирургов максимальной концентрации внимания и слаженности в коллективной работе. К счастью, для пациентки и врачей операция прошла успешно. Волгоградка уже оправляется после вмешательства хирургов и чувствует себя хорошо.

– Очень приятные впечатления от отделения, персонала, выполненной операции. На ней все прошло гладко - немного подремала, мне было уютно. С уверенностью могу сказать, что врачи позаботились, чтобы мне было удобно. Хочу сказать большое спасибо моему лечащему врачу Ефремову Александру Сергеевичу, заведующему отделением Ермолаеву Евгению Константиновичу, врачу-анестезиологу Сластухину Владимиру Николаевичу, – поблагодарила медперсонал волгоградка.

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