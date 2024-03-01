Утренний лед на дорогах Волгограда обернулся массовыми ДТП





В Волгограде из-за наледи, образовавшейся на дорогах в результате перепада температур, первое весеннее утро в этом году началось с многочисленных мелких ДТП. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на Яндекс пробки. В местах аварий наблюдаются трудности с движением.

В Волгограде из-за наледи, образовавшейся на дорогах в результате перепада температур, первое весеннее утро в этом году началось с многочисленных мелких ДТП. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на Яндекс пробки. В местах аварий наблюдаются трудности с движением.

Таксисты, чтобы избежать неприятностей, которые поджидают на основных трассах, пытаются искать объездные пути, в том числе по дворам. Однако и там картина неприглядная – и внутридворовые дороги превращены в ледяные торосы.





Напомним, V102.RU сообщало о том, что ночные морозы будут чередоваться с дневной оттепелью практически всю первую половину марта.

Водители отмечают, что магистрали сегодня ночью не обрабатывались. На дорогах образовалась тонкий слой льда, однако этого оказалось достаточным для дорожных инцидентов.