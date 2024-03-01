Утренний лед на дорогах Волгограда обернулся массовыми ДТП

Общество 01.03.2024 09:10
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01.03.2024 09:10
В Волгограде из-за наледи, образовавшейся на дорогах в результате перепада температур, первое весеннее утро в этом году началось с многочисленных мелких ДТП. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на Яндекс пробки. В местах аварий наблюдаются трудности с движением.Водители отмечают, что магистрали сегодня ночью не обрабатывались. На дорогах образовалась тонкий слой льда, однако этого оказалось достаточным для дорожных инцидентов.
Таксисты, чтобы избежать неприятностей, которые поджидают на основных трассах, пытаются искать объездные пути, в том числе по дворам. Однако и там картина неприглядная – и внутридворовые дороги превращены в ледяные торосы.
Напомним, V102.RU сообщало о том, что ночные морозы будут чередоваться с дневной оттепелью практически всю первую половину марта.
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