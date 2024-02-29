Общество

Волгоградцы пожаловались на помехи при просмотре послания Путина

Общество 29.02.2024 13:28
0
29.02.2024 13:28


Жители Советского района Волгограда пожаловались на помехи, мешающие просмотру послания Президента РФ Владимира Путина. Как рассказали волгоградцы, проживающие в районе Волгоградского аграрного университета, из-за постоянно зависающего телесигнала картинка в телевизоре то и дело останавливается.

– Такое безобразие не только сегодня происходит, можно сказать, круглосуточно – то зависает, то показывает, - поделились горожане. 

Ранее, напомним, V102.RU сообщало о том, что в Волгограде  с 21 февраля по 13 марта могут быть помехи с вещанием цифрового эфирного телевидения.

– С 21 февраля по 13 марта с 11:18 до 12:02 могут возникнуть проблемы с приемом сигналов пакетов телепередач РТРС-1 и РТРС-2, — предупреждали в РТРС.

Причиной телепомех специалисты назвали солнечную интерференцию – когда искажается радиосигнал, принимаемый со спутника.  

Напомним, в настоящее время Владимир Путин выступает с посланием к Федеральному посланию. В Волгограде в кинотеатре «Синема 5» организован бесплатный сеанс просмотра выступления главы государства. 

Фото читателя V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
29.02.2024 15:56
Общество 29.02.2024 15:56
Комментарии

0
Далее
Общество
29.02.2024 14:47
Общество 29.02.2024 14:47
Комментарии

0
Далее
Общество
29.02.2024 14:40
Общество 29.02.2024 14:40
Комментарии

0
Далее
Общество
29.02.2024 14:16
Общество 29.02.2024 14:16
Комментарии

0
Далее
Общество
29.02.2024 12:59 Реклама
Общество 29.02.2024 12:59 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
29.02.2024 12:44
Общество 29.02.2024 12:44
Комментарии

0
Далее
Общество
29.02.2024 11:33
Общество 29.02.2024 11:33
Комментарии

0
Далее
Общество
29.02.2024 10:19
Общество 29.02.2024 10:19
Комментарии

0
Далее
Общество
29.02.2024 09:51
Общество 29.02.2024 09:51
Комментарии

0
Далее
Общество
29.02.2024 09:31
Общество 29.02.2024 09:31
Комментарии

0
Далее
Общество
29.02.2024 08:48
Общество 29.02.2024 08:48
Комментарии

0
Далее
Общество
29.02.2024 06:54
Общество 29.02.2024 06:54
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2024 21:34
Общество 28.02.2024 21:34
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2024 20:00
Общество 28.02.2024 20:00
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2024 19:15
Общество 28.02.2024 19:15
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:56
В Волгограде скончался экс-глава Облспорткомитета Виктор ИвановСмотреть фотографии
15:46
Волгоградский боксер Микаел Арутюнян одержал победу на ринге в ТаиландеСмотреть фотографии
15:42
Волгоградца в бегах осудили за сообщение о взрыве Крымского мостаСмотреть фотографии
15:19
С Волгоградской области и других регионов РФ спишут две трети долговСмотреть фотографии
15:15
В 2023 году результат «Росгосстраха» от страховой деятельности вырос на 78,9%Смотреть фотографии
14:47
Волгоград разворачивается лицом к Волге: какое будущее ждет береговые территории в ближайшие несколько летСмотреть фотографии
14:40
Путин анонсировал с 1 марта кадровый лифт для участников СВОСмотреть фотографии
14:24
Под Волгоградом 53-летний хуторянин зарезал младшего братаСмотреть фотографии
14:16
Избивших пенсионера лжесантехников жестко задержали в центре Волгограда: видеоСмотреть фотографии
13:35
Лжеброкер с сайта знакомств выманила 13,5 млн рублей у жителя ВолжскогоСмотреть фотографии
13:28
Волгоградцы пожаловались на помехи при просмотре послания ПутинаСмотреть фотографии
12:59
«Уйти без покупки не сможете»: в Волгограде до 15 марта дарят подарки за кроссовер JAECOO J7Смотреть фотографии
12:55
Путин заявил о запуске нового национального проекта «Семья»Смотреть фотографии
12:44
В Волгограде послание Путина собрало полный зал кинотеатраСмотреть фотографии
11:33
В Волгограде к выходным ждут «зеркальные» температуры и штормСмотреть фотографии
11:17
В музее истории завода «Красный Октябрь» открылась выставка к 125-летию предприятияСмотреть фотографии
10:30
«И ты, помидор?»: цены на томаты в Волгоградской области выросли на 10%Смотреть фотографии
10:23
Волгоградские аграрии готовятся засадить овощами более 22 тыс. гектаров земельСмотреть фотографии
10:19
Глава района Волгоградской области обвинил двойника в рассылке фейковСмотреть фотографии
09:51
РПН сообщил волгоградцам об угрозе «удара по почкам» после весенней уборкиСмотреть фотографии
09:47
ФСБ задержала в аэропорту Волгограда 19-летнего спонсора ВСУСмотреть фотографииCмотреть видео
09:31
Волгоградцев предупредили о новых правилах пересечения границы с детьмиСмотреть фотографии
09:29
Владимир Путин 19-й раз расскажет, что ждет РоссиюСмотреть фотографии
09:28
Забивший незнакомца у клуба в Волжском по суду остался в колонииСмотреть фотографии
09:12
Четыре села Волгоградской области получили доступ к скоростному интернету и мобильной связиСмотреть фотографии
08:48
Морозы отступят 1 марта в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:18
Цены на бензин в Волгоградской области встали как вкопанныеСмотреть фотографии
07:06
Пожар на складе пиломатериалов тушат в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
06:54
40 учителей из Волгоградской области получат по 100 тысячСмотреть фотографии
22:01
Волгоградские браконьеры получили на двоих 10 лет за ловлю осетраСмотреть фотографии
 