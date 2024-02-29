Волгоградцы пожаловались на помехи при просмотре послания Путина

Жители Советского района Волгограда пожаловались на помехи, мешающие просмотру послания Президента РФ Владимира Путина. Как рассказали волгоградцы, проживающие в районе Волгоградского аграрного университета, из-за постоянно зависающего телесигнала картинка в телевизоре то и дело останавливается.



– Такое безобразие не только сегодня происходит, можно сказать, круглосуточно – то зависает, то показывает, - поделились горожане.



Ранее, напомним, V102.RU сообщало о том, что в Волгограде с 21 февраля по 13 марта могут быть помехи с вещанием цифрового эфирного телевидения.



– С 21 февраля по 13 марта с 11:18 до 12:02 могут возникнуть проблемы с приемом сигналов пакетов телепередач РТРС-1 и РТРС-2, — предупреждали в РТРС.

Причиной телепомех специалисты назвали солнечную интерференцию – когда искажается радиосигнал, принимаемый со спутника.

Напомним, в настоящее время Владимир Путин выступает с посланием к Федеральному посланию. В Волгограде в кинотеатре «Синема 5» организован бесплатный сеанс просмотра выступления главы государства.

Фото читателя V102.RU