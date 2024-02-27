Полную версию документального фильма выложили в Сети об отряде "Бессмертный Сталинград" из Волгограда. Автором и создателем фильма является депутат Государственной думы РФ Андрей Гимбатов, а в качестве режиссера и оператора выступил депутат Волгоградской городской Думы Михаил Харитонин, сообщает V102.RU.

Сюжет картины «Отряд «Бессмертный Сталинград» рассказывает о добровольческом штурмовом отряде из Волгограда, подготовленном и экипированном по лучшим в мире технологиям. Напомним, что отряд был создан губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.

- Фильм - наше искреннее высказывание, мы показали, как мы это чувствуем, - поделился Андрей Гимбатов. - В картине не так много слов, но именно так отражается реальная судьба, общая для всех, кого объединил «Бессмертный Сталинград»

Напомним, что в Волгограде с 24 по 26 ноября прошлого года проходил международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время героев». Площадкой киносмотра выступал театр «Царицынская опера». За три дня фестиваля волгоградцам представили 15 историй из жизни бойцов СВО, волонтеров, медиков, военкоров и мирных жителей, выживающих под обстрелами на новых территориях России.



